La Hendija abre sus puertas a "La Ingobernable Belleza del Barro"

El jueves 17 de octubre, en La Hendija se inaugurará la exposición La Ingobernable Belleza del Barro, del colectivo Caudillas del Barro de Victoria

30 de septiembre 2025 · 13:37hs
El jueves 17 de octubre a las 20, el espacio cultural La Hendija (Gualeguaychú 171, Paraná) inaugurará la exposición La Ingobernable Belleza del Barro, del colectivo Caudillas del Barro, de Victoria, con curaduría de Celeste Medrano.

Se trata de una propuesta multidisciplinaria que reúne fotografías en gran formato, registros audiovisuales de performances realizadas entre 2020 y 2025 en distintas provincias del país, además de objetos y activaciones en vivo.

Dúo Bulos Martínez 

El dúo Bulos Martínez trae música litoraleña al Almacén de los 33

Pedro Aznar celebra 50 años de música 

Pedro Aznar celebra 50 años de música y se reencuentra con Paraná

El colectivo está integrado por tres artistas mujeres con destacada trayectoria en artes del fuego, escultura, performance y gestión cultural. Sus producciones abordan temáticas vinculadas al feminismo, los pueblos originarios, el ambiente y las luchas antirracistas. Entre sus hitos recientes se cuentan la fundación de la Escuelita de la Perfo, la coordinación del encuentro nacional “Sos Barro” y la participación en la Bienal de San Pablo en 2023 y 2025.

El nombre del grupo surge de una acción situada en La Rioja, donde las artistas interpelan la ausencia de relatos femeninos en la historia de las artes. A través de talleres, performances y publicaciones colectivas, buscan abrir espacios de creación compartida y narrativas alternativas.

La muestra se podrá visitar hasta el 21 de noviembre, de lunes a sábado, de 17.30 a 20. La entrada será libre y gratuita.

