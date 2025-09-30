Los Pumas se miden ante Sudáfrica en Twickenham con varios cambios en el equipo. El concordiense Marcos Kremer seguiría firme en la tercera línea.

La posible formación de Los Pumas: el concordiense Marcos Kremer seguiría en la tercera línea.

Atrás quedó la dura derrota de Los Pumas por 67-30 ante Sudáfrica en Durban. Ahora, el equipo dirigido por Felipe Contepomi ya tiene la mente puesta en el cierre del Rugby Championship 2025, que será el próximo sábado nuevamente frente a los Springboks, esta vez en el emblemático estadio de Twickenham, en Londres.

Para este compromiso, Contepomi se verá obligado a realizar cambios en la formación, especialmente por el fuerte golpe que sufrió Gonzalo García en Kings Park, lo que lo dejó fuera del plantel junto a Tomás Albornoz.

Marcos Kremer, firme entre los titulares: la posible formación de Los Pumas ante Sudáfrica

En el puesto de medio scrum, quien podría ocupar el lugar de García es Simón Benítez Cruz. El jugador formado en CUBA ingresó el último fin de semana como wing en reemplazo de Santiago Carreras, pero ante la baja del tucumano pasó a desempeñarse en su posición natural. También aparecen como opciones Agustín Moyano o el más experimentado Gonzalo Bertranou, recientemente incorporado a la delegación.

Sin Albornoz, todo indica que Santiago Carreras volverá a ocupar la posición de apertura titular. En la pareja de centros, Santiago Chocobares y Lucio Cinti conformarían la dupla, mientras que en el fondo se perfila un tridente ofensivo compuesto por Rodrigo Isgró, Mateo Carreras y Juan Cruz Mallía.

En el pack de forwards también habría modificaciones. La primera línea estaría integrada por Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi. En la segunda, Franco Molina podría ingresar por Lucas Paulos para acompañar a Pedro Rubiolo. Y en la tercera línea, se mantendrían Pablo Matera, el concordiense Marcos Kremer y Joaquín Oviedo.

Posible formación de Los Pumas vs. Sudáfrica en Twickenham