Atlético Paraná incorporó a un volante con pasado en Primera División

Santiago Lebus se suma al plantel de Atlético Paraná que competirá en el Regional Amateur. Debutó en la elite jugando para Unión de Santa Fe.

30 de septiembre 2025 · 11:31hs
Santiago Lebus disputó la temporada 2025 del Torneo Federal A jugando para Estudiantes de San Luis.

Santiago Lebus disputó la temporada 2025 del Torneo Federal A jugando para Estudiantes de San Luis.

Atlético Paraná confirmó este martes la incorporación de un experimentado mediocampista que registra experiencia en Primera División, en el ámbito del ascenso y en el terreno internacional. Se trata de Santiago Lebus, de reciente paso en Estudiantes de San Luis.

El futbolista, de 29 años, nació en la localidad santafesina de Santo Tomé. Debutó en la elite del fútbol argentino el 3 de febrero de 2018 en la derrota de Unión de Santa Fe ante Rosario Central por 1 a 0. En ese juego el DT del Tatengue, Leonardo Madelón, ordenó el ingreso de Lebus por Mauro Pittón.

Tras su paso en el Rojiblanco, donde disputó cinco encuentros, continuó su carrera en All Boys en el campeonato de la Primera Nacional. Luego se trasladó a Bolivia, donde tuvo su primera experiencia internacional al formar parte de los planteles de Deportivo Fatic e Independiente Petrolero.

Retornó a Argentina para incorporarse a Real Pilar, equipo con el que enfrentó a Lanús por Copa Argentina.

Su carrera incluye pasos por Islas Feroe, donde jugó para AB Argir eÍF Fuglafjördur. Luego de esta experiencia jugó el Torneo Federal A para Sarmiento de Resistencia, Sportivo Belgrano de San Francisco y Estudiantes de San Luis.

Las incorporaciones de Atlético Paraná

El Rojiblanco sumó cuatro incorporaciones para competir en el Torneo Regional Amateur. Los futbolistas que anteriormente se sumaron al elenco de barrio Villa Sarmiento son los mediocampistas Exequiel Gómez y Nicolás Naz y el defensor Nicolás Naz.

