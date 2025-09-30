Uno Entre Rios | Escenario | dúo Bulos Martínez

El dúo Bulos Martínez trae música litoraleña al Almacén de los 33

El viernes 3 de octubre, el espacio cultural Almacén de los 33 abrirá sus puertas para recibir al dúo Bulos Martínez, una formación que apuesta a revisitar la música del litoral

30 de septiembre 2025 · 13:30hs
El viernes 3 de octubre a las 21, el espacio cultural Almacén de los 33 (Bavio y Courreges) abrirá sus puertas para recibir al dúo Bulos Martínez, una formación que apuesta a revisitar la música del litoral desde una mirada actual.

Con piano, flauta y voz como base, el proyecto se adentra en los sonidos de raíz entrerriana para darles un nuevo vuelo: rescata la tradición, pero al mismo tiempo la tiñe de frescura, proponiendo una escucha íntima y cercana.

La noche marcará además el inicio de un ciclo impulsado por el histórico programa radial La Calandria, que desde hace décadas difunde las expresiones del cancionero regional. Para esta primera fecha se suma el Movimiento de Cultura Entrerriana de Costa a Costa.

Entradas

Los accesos tienen un valor de $8.000 en forma anticipada y $10.000 en puerta. Pueden adquirirse comunicándose al 342 6316752 (Sebastián Boscarol).

