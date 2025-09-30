Uno Entre Rios | Ovación | Vicente Etcheverry

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación

Vicente Etcheverry fue subcampeón sudamericano en la posta 4×100 combinado y logró un récord provincial en los 200 metros pecho.

30 de septiembre 2025 · 13:34hs
El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación.

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación.

El nadador de Regatas Uruguay, Vicente Etcheverry, se consagró subcampeón sudamericano en la posta 4×100 combinado varones, durante el Sudamericano Juvenil de Natación que se disputó en Río de Janeiro, Brasil, del miércoles 24 al domingo 28.

El representante del Cele volvió a vestir los colores de la Selección Argentina, sumando una nueva experiencia en el más alto nivel y ratificando su gran presente tanto a nivel nacional como internacional.

Sudamericano Juvenil: Etcheverry, Medalla de Plata y top 5 en pruebas individuales

Vicente Etcheverry (2).jpeg

Además de la medalla plateada en la posta, Vicente obtuvo destacados resultados individuales:

  • 100 metros pecho → 5° puesto sudamericano
  • 200 metros combinados → 9° puesto sudamericano
  • 50 metros pecho → 6° puesto sudamericano
  • 200 metros pecho → 5° puesto sudamericano y récord provincial cadete

Con este certamen, Etcheverry reafirma su crecimiento deportivo y su lugar como una de las grandes promesas de la natación entrerriana y argentina.

Vicente Etcheverry Natación Club Regatas Uruguay
