El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación Vicente Etcheverry fue subcampeón sudamericano en la posta 4×100 combinado y logró un récord provincial en los 200 metros pecho. 30 de septiembre 2025 · 13:34hs

El entrerriano Vicente Etcheverry fue subcampeón en el Sudamericano Juvenil de Natación.

El nadador de Regatas Uruguay, Vicente Etcheverry, se consagró subcampeón sudamericano en la posta 4×100 combinado varones, durante el Sudamericano Juvenil de Natación que se disputó en Río de Janeiro, Brasil, del miércoles 24 al domingo 28.

El representante del Cele volvió a vestir los colores de la Selección Argentina, sumando una nueva experiencia en el más alto nivel y ratificando su gran presente tanto a nivel nacional como internacional.

El entrerriano Marcos Kremer fue elegido entre los 100 mejores rugbiers del mundo River Plate en su hora más crítica: ¿puede un triunfo ante Racing cambiarlo todo?

LEER MÁS: El entrerriano Vicente Etcheverry busca apoyo para viajar al mundial de natación Sudamericano Juvenil: Etcheverry, Medalla de Plata y top 5 en pruebas individuales Vicente Etcheverry (2).jpeg Además de la medalla plateada en la posta, Vicente obtuvo destacados resultados individuales: 100 metros pecho → 5° puesto sudamericano

200 metros combinados → 9° puesto sudamericano

50 metros pecho → 6° puesto sudamericano

200 metros pecho → 5° puesto sudamericano y récord provincial cadete Con este certamen, Etcheverry reafirma su crecimiento deportivo y su lugar como una de las grandes promesas de la natación entrerriana y argentina.