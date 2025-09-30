¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar "personas con IA" porque no pudo llenar un salón? Circula en redes que La Libertad Avanza usó personas con IA para simular público en un acto en Entre Ríos y así disimular la baja convocatoria. 30 de septiembre 2025 · 13:33hs

¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar "personas con IA" porque no pudo llenar un salón?

En redes sociales comenzó a circular la versión de que La Libertad Avanza, espacio liderado por Javier Milei, habría recurrido a "agregar personas con inteligencia artificial" para disimular una baja convocatoria en un acto realizado en Entre Ríos, donde estuvo presente Iñaki Gutierrez.

Según los rumores, el salón no se llenó, lo que motivó estas especulaciones. En una publicación realizada en X (ex Twitter) se mostró este supuesto hecho, aunque hasta el momento no hay evidencias concretas que confirmen el uso de IA para simular público.

LEER MÁS: Javier Milei estará este viernes en Paraná ¿La Libertad Avanza en Entre Ríos usó "personas con IA" para disimular baja convocatoria? Embed "VERGÜENZA AJENA"Porque La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar personas con IA ya que Iñaki Gutiérrez y el candidato de Javier Milei no pudieron llenar un salón de 40 personas pic.twitter.com/IHNLVZAOKQ — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) September 29, 2025 Sin embargo, la baja asistencia es un dato llamativo en un espacio que busca consolidarse como alternativa política en la provincia.