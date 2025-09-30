¿La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar "personas con IA" porque no pudo llenar un salón?

Uno Entre Rios | La Provincia | La Libertad Avanza

Circula en redes que La Libertad Avanza usó personas con IA para simular público en un acto en Entre Ríos y así disimular la baja convocatoria.

30 de septiembre 2025 · 13:33hs
En redes sociales comenzó a circular la versión de que La Libertad Avanza, espacio liderado por Javier Milei, habría recurrido a "agregar personas con inteligencia artificial" para disimular una baja convocatoria en un acto realizado en Entre Ríos, donde estuvo presente Iñaki Gutierrez.

Según los rumores, el salón no se llenó, lo que motivó estas especulaciones. En una publicación realizada en X (ex Twitter) se mostró este supuesto hecho, aunque hasta el momento no hay evidencias concretas que confirmen el uso de IA para simular público.

Sin embargo, la baja asistencia es un dato llamativo en un espacio que busca consolidarse como alternativa política en la provincia.

