Uno Entre Rios | Ovación | Entrerrianos

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Los entrerrianos Carmela Cocco, Lucas Miño y Turinetto Manfroni integrarán la delegación nacional que competirá, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en Perú.

30 de septiembre 2025 · 10:29hs
Lucas Miño será uno de los atletas entrerrianos que competirá en el Sudamericano U20.

Lucas Miño será uno de los atletas entrerrianos que competirá en el Sudamericano U20.

Los atletas entrerrianos Carmela Cocco, Lucas Miño y Lucio Turinetto Manfroni fueron seleccionados para conformar la delegación argentina que competirá en el Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo. La cita continental se llevará adelante, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en Lima, Perú.

Nota relacionada: Los entrerrianos cumplieron una destacada actuación en el Nacional U20

Los títulos más cercano de Turinetto Manfroni, Carmela Cocco y Lucas Miño

Los representantes provinciales vienen de conquistar la medalla de oro en la 55° edición del Campeonato Nacional que se celebró el 20 y 21 de septiembre en el estadio municipal Jorge Newbery, en Rosario.

Parte de la delegación entrerriana que compitió en Rosario.

Los entrerrianos cumplieron una destacada actuación en el Nacional U20

El Superclásico se disputará en la fecha 15 en La Bombonera.

¿Superclásico decisivo en el Torneo Clausura?

Turinetto Manfroni se coronó campeón en Decatlhón al finalizar su performance con 5806 puntos. El oriundo de Bovril finalizó entre los tres primeros en seis de las diez pruebas combinadas. Se adueño de las pruebas de lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, salto con garrocha y 110 metros con vallas. Además finalizó segundo en salto en alto y salto con garrocha.

En su primera experiencia en la categoría Lucas Miño confirmó su potencial al conquistar la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco. El Gurí de La Criolla finalizó en el primer puesto de la prueba al enviar el implemento a 50,64 metros de distancia.

Carmela Cocco, por su parte, se consagró campeona en la prueba de lanzamiento de martillo al enviar el implemento a 58,29 metros de distancia. La representante de la Escuela Municipal de Atletismo de Concordia se impuso con claridad en esta prueba al superar por más de 10 metros de distancia a sus competidoras.

Esta temporada Cocco integró el equipo nacional que compitió en el Sudamericano de mayores que se celebró en Mar del Plata. En dicha competencia la entrerriana se metió entre las ocho finalistas.

Los atletas argentinos que competirán en Lima, Perú

Iñaki Arguindegui (relevo 4x400 – 4x100 mixto)

Candela Basaldua (400 con vallas – 4x400 mixto)

Malena Bustamante (Héptatlon)

Gael Cardozo (Martillo)

Carmela Cocco (Martillo)

Agustín Coronel (400 metros – 4x400 masculino - 4x400 mixto)

Milagros Damico (salto en largo - 100 metros)

Malena Galván (400 metros – 4x400 mixtos)

Paula Gómez Iriondo (Salto con garrocha)

Santiago Guidetti (100 – 200 – 4x100)

Imanol Juárez Gianoli (400 – 200 - 4x400 masculino y mixto)

Salvador Lucero (3.000 metros con obstáculos)

Lucas Miño (Disco)

Germán Muñoz (400 con vallas - 4x400 masculino y mixto)

Diego Pérez Guercio (110 con vallas - 4x100)

Irene Pernía (3.000 metros - 1.500 metros)

Maira Rosas (Jabalina)

Juan Agustín Sagasta (100 metros - 4x400 - 4x100)

Lucio Turinetto Manfroni (Decatlón)

Valentina Velardez (3.000 metros - 5.000 metros)

Juana Zuberbuhler (800 metros - 1.500 metros)

Francisco Zufiaurre (5.000 metros).

Embed

Entrerrianos Perú Carmela Cocco Lucas Miño
Noticias relacionadas
Este martes se termina otro capítulo del Torneo Clausura.

Newell's y Estudiantes cierran la 10ª fecha del Torneo Clausura

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B.

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Golpe a la barra de Newells: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Golpe a la barra de Newell's: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

La mala inclusión de Teboho Mokoena fue la razón de la sanción de la FIFA.

La FIFA sancionó a Sudáfrica y puso en peligro su clasificación al Mundial 2026

Ver comentarios

Lo último

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Ultimo Momento
Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

SanCor: trabajadores denuncian deudas salariales, de aportes y vaciamiento

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Acindar frenó su producción y dio cronograma de suspensiones

Acindar frenó su producción y dio cronograma de suspensiones

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

Policiales
Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Violento ataque en Paraná: un hombre fue apuñalado en barrio San Jorge

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Ovación
¿Superclásico decisivo en el Torneo Clausura?

¿Superclásico decisivo en el Torneo Clausura?

Newells y Estudiantes cierran la 10ª fecha del Torneo Clausura

Newell's y Estudiantes cierran la 10ª fecha del Torneo Clausura

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Vélez lo dio vuelta y llegó a la segunda posición de la Zona B

Golpe a la barra de Newells: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Golpe a la barra de Newell's: el jefe, preso tras más de 100 allanamientos por narcotráfico

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

Comienzan en Mar del Plata las finales de los Juegos Evita: Entre Ríos dice presente

La provincia
¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

¿Cómo charlar con adolescentes sobre violencia digital?

Rechazan prohibir las jineteadas en Oro Verde: los caballos no son sujetos de derechos

Rechazan prohibir las jineteadas en Oro Verde: los caballos "no son sujetos de derechos"

Entre Ríos: martes con nubosidad variable y buen tiempo

Entre Ríos: martes con nubosidad variable y buen tiempo

El consumo de cerveza cayó 30% y no logra recuperar la demanda previo al 2020

El consumo de cerveza cayó 30% y no logra recuperar la demanda previo al 2020

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Sauce Pinto: se inauguró el primer parque solar de Enersa

Dejanos tu comentario