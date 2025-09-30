Tres atletas entrerrianos fueron convocados para el Sudamericano U20

Los entrerrianos Carmela Cocco, Lucas Miño y Turinetto Manfroni integrarán la delegación nacional que competirá, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en Perú.

Lucas Miño será uno de los atletas entrerrianos que competirá en el Sudamericano U20.

Los atletas entrerrianos Carmela Cocco, Lucas Miño y Lucio Turinetto Manfroni fueron seleccionados para conformar la delegación argentina que competirá en el Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo. La cita continental se llevará adelante, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en Lima, Perú.

Los representantes provinciales vienen de conquistar la medalla de oro en la 55° edición del Campeonato Nacional que se celebró el 20 y 21 de septiembre en el estadio municipal Jorge Newbery, en Rosario.

Turinetto Manfroni se coronó campeón en Decatlhón al finalizar su performance con 5806 puntos. El oriundo de Bovril finalizó entre los tres primeros en seis de las diez pruebas combinadas. Se adueño de las pruebas de lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, salto con garrocha y 110 metros con vallas. Además finalizó segundo en salto en alto y salto con garrocha.

En su primera experiencia en la categoría Lucas Miño confirmó su potencial al conquistar la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de disco. El Gurí de La Criolla finalizó en el primer puesto de la prueba al enviar el implemento a 50,64 metros de distancia.

Carmela Cocco, por su parte, se consagró campeona en la prueba de lanzamiento de martillo al enviar el implemento a 58,29 metros de distancia. La representante de la Escuela Municipal de Atletismo de Concordia se impuso con claridad en esta prueba al superar por más de 10 metros de distancia a sus competidoras.

Esta temporada Cocco integró el equipo nacional que compitió en el Sudamericano de mayores que se celebró en Mar del Plata. En dicha competencia la entrerriana se metió entre las ocho finalistas.

Los atletas argentinos que competirán en Lima, Perú

Iñaki Arguindegui (relevo 4x400 – 4x100 mixto)

Candela Basaldua (400 con vallas – 4x400 mixto)

Malena Bustamante (Héptatlon)

Gael Cardozo (Martillo)

Carmela Cocco (Martillo)

Agustín Coronel (400 metros – 4x400 masculino - 4x400 mixto)

Milagros Damico (salto en largo - 100 metros)

Malena Galván (400 metros – 4x400 mixtos)

Paula Gómez Iriondo (Salto con garrocha)

Santiago Guidetti (100 – 200 – 4x100)

Imanol Juárez Gianoli (400 – 200 - 4x400 masculino y mixto)

Salvador Lucero (3.000 metros con obstáculos)

Lucas Miño (Disco)

Germán Muñoz (400 con vallas - 4x400 masculino y mixto)

Diego Pérez Guercio (110 con vallas - 4x100)

Irene Pernía (3.000 metros - 1.500 metros)

Maira Rosas (Jabalina)

Juan Agustín Sagasta (100 metros - 4x400 - 4x100)

Lucio Turinetto Manfroni (Decatlón)

Valentina Velardez (3.000 metros - 5.000 metros)

Juana Zuberbuhler (800 metros - 1.500 metros)

Francisco Zufiaurre (5.000 metros).