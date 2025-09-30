Escuela N° 129 San Francisco de Borja festeja este miércoles sus 40 años

Invitan a participar de los festejos que se inician hoy a las 19 con la Misa en Acción de Gracias y luego el acto central. Actuará el coro del Club de Leones y la banda de la II Brigada Aérea

Este miércoles 1° de octubre la comunidad de la escuela primaria N° 129 San Francisco de Borja de Paraná celebra sus 40 años de vida. Las actividades comenzarán a las 19 horas con la Misa en Acción de Gracias en la parroquia ubicada en calle Ovidio Lagos 1064 y continuarán a las 20 horas con el acto protocolar en el polideportivo de la institución. Estará presente la banda Brigadier General Antonio Parodi de la II Brigada Áérea de Paraná y el Coro del Club de Leones.

Primero, en marzo de 1984, se inició como jardín C en la escuela N° 5 Virgen de la Medalla Milagrosa y luego, ya bajo la denominación de escuela privada N° 129 San Francisco de Borja desde el 1° de octubre funcionó una sala de jardín y primer grado, con un total de 65 alumnos y dos docentes. La primera maestra jardinera fue Viviana Tentor y el director con grado a cargo Juan Werner. En los primeros tiempos, la mayoría de las familias que conforman la comunidad educativa provinieron de zonas rurales y participaban ampliamente de las actividades de la institución. En los comienzos algunas mamás se encargaban de la limpieza de las aulas al finalizar la jornada escolar y los padres ayudaban en la construcción del edificio de la escuela.

La escuela ubicada en calle Sourigues 1100 fue fundada en 1985 y surgió debido a la necesidad de las familias de la zona de contar con una institución que acompañe la educación integral de sus hijos, especialmente en la formación religiosa. El padre Prudencio Percara, párroco de la iglesia San Francisco de Borja fue quien se hizo eco de la inquietud.

escuela San Francisco de Borja (3)

Por mencionar algunos hitos de la institución, en el año 1991 egresó la primera promoción y en ese mismo año se inició una nueva sección de Jardín de cinco años y Primer Grado en el turno tarde. En 1996 se inició el jardín de infantes de cuatro años; en 1997 egresó la primera promoción del turno tarde. En 1999, a pedido de las familias y como deseo de crecimiento de la escuela primaria se implementó el tercer ciclo de la EGB, funcionando dos secciones de séptimo año por la mañana; en 2004 se independió el tercer ciclo y ciclo orientado dando lugar al Instituto Privado San Francisco de Borja. En 2009 se construyeron tres aulas destinadas al Instituto Secundario para que pueda funcionar por la mañana. En 2011 se hizo cargo como apoderado legal el Pbro Norberto Agustín Hertel. En 2012 se abrió una nueva sección de 4 años de Educación Inicial, para la cual se construyó una nueva sala y en 2018 el Instituto Secundario se trasladó a su edificio propio, recuperando la escuela primaria su espacio original.

Matrícula actual

Actualmente la institución cuenta con una matrícula de 450 alumnos que provienen de barrios como Los Gobernadores, Los Paraísos, Corrales y Villa Lola, entre otros.

escuela San Francisco de Borja (4)

La comunidad educativa invita a vecinos, ex docentes, ex alumnos y a la comunidad toda a participar de la celebración.