Mateo Ottonello Trío llega a Paraná con un show de jazz fusión

El jueves 23 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná (Racedo 250), tocará Mateo Ottonello Trío , grupo integrado por el baterista y compositor uruguayo Mateo Ottonello junto al bajista Javier Malosetti y el tecladista Augusto Durañona.

La propuesta dispone el pulso ancestral del candombe, la improvisación del jazz y la sonoridad de los sintetizadores ochentosos, en una búsqueda sonora que se mueve entre lo minimalista y la explosión rítmica. Inspirados en la herencia del mítico grupo Opa, el trío construye un lenguaje propio y contemporáneo, que busca recorrer paisajes musicales de gran intensidad.

Con presentaciones recientes en escenarios destacados de Montevideo y Buenos Aires —como Bebop Club y La Trastienda—, el trío se ha consolidado como una de las apuestas más originales de la región.

Mateo Ottonello : batería y composición

Javier Malosetti : bajo

Augusto Durañona: piano, teclados y sintetizadores

Entradas

Las entradas ya están disponibles en tickea.com.ar y, de forma presencial, en The Music Store (Gualeguaychú 442) y Flamingo (Gral. José de San Martín 902). Quienes compren online con tarjetas del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe podrán acceder a 3 y 6 cuotas sin interés.