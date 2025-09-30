Uno Entre Rios | Escenario | Mateo Ottonello Trío

Mateo Ottonello Trío llega a Paraná con un show de jazz fusión

El jueves 23 de octubre, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, se presentará Mateo Ottonello Trío, integrado por Mateo Ottonello, Javier Malosetti y Augusto Durañona

El jueves 23 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná (Racedo 250), tocará Mateo Ottonello Trío, grupo integrado por el baterista y compositor uruguayo Mateo Ottonello junto al bajista Javier Malosetti y el tecladista Augusto Durañona.

Mateo Ottonello Trío en Paraná

La propuesta dispone el pulso ancestral del candombe, la improvisación del jazz y la sonoridad de los sintetizadores ochentosos, en una búsqueda sonora que se mueve entre lo minimalista y la explosión rítmica. Inspirados en la herencia del mítico grupo Opa, el trío construye un lenguaje propio y contemporáneo, que busca recorrer paisajes musicales de gran intensidad.

La Ingobernable Belleza del Barro

La Hendija abre sus puertas a "La Ingobernable Belleza del Barro"

Dúo Bulos Martínez 

El dúo Bulos Martínez trae música litoraleña al Almacén de los 33

Con presentaciones recientes en escenarios destacados de Montevideo y Buenos Aires —como Bebop Club y La Trastienda—, el trío se ha consolidado como una de las apuestas más originales de la región.

  • Mateo Ottonello: batería y composición

  • Javier Malosetti: bajo

  • Augusto Durañona: piano, teclados y sintetizadores

Entradas

Las entradas ya están disponibles en tickea.com.ar y, de forma presencial, en The Music Store (Gualeguaychú 442) y Flamingo (Gral. José de San Martín 902). Quienes compren online con tarjetas del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe podrán acceder a 3 y 6 cuotas sin interés.

