Tini Stoessel, en conflicto con su padre: auditó su patrimonio

Las especulaciones periodísticas sostienen que la cifra que estaría en juego alcanza los 70 millones de dólares. Todo estalló luego de que Tini Stoessel quisiera comprar una cartera de 2.500 euros. Según trascendió, su tarjeta fue denegada y, al consultar con el banco, se enteró de que su padre le había puesto un límite de 2.000 euros por compra.

“Siempre fuiste tú lo mejor de mí/ Me enseñaste a amar amándome a mí/ No podía aceptar despedirme así/ Por eso, de rodillas pedí/ Por un ratito más/ Porque sigas aquí”, cantaba hace dos años Tini Stoessel el tema “Pa”, dedicado justamente a su padre, el productor Alejandro Stoessel, que por esos días luchaba por su vida en una sala de terapia intensiva.

Tini no controla sus ingresos

Alejandro fue el representante de su hija durante quince años, más de la mitad de la vida de la artista. Desde que ella comenzó a trabajar en la tira de Disney Violetta, a sus catorce. Al terminarse hace tres meses la relación contractual y ante las sospechas de que su patrimonio no era tan amplio como debería de ser el de una estrella de su talla, solicitó una auditoría que, entre otros pormenores, habría arrojado que Stoessel padre era el único beneficiario de las ganancias de la artista.

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Todo estalló luego de que Tini quisiera comprar una cartera de 2.500 euros. Según trascendió, su tarjeta fue denegada y, al consultar con el banco, se enteró de que su padre le había puesto un límite de 2.000 euros por compra.

Sin el testimonio de los protagonistas, la historia se construye -principalmente en tevé- a través de trascendidos y de documentos que no llegan al público. Pero, como fue dicho, hay un dato clave y probado: padre e hija rompieron su vínculo comercial. Ya no son representante y representada, fórmula con la que construyeron un éxito arrollador y millonario. A semanas de reanudar su gira con Futtura, todo es incertidumbre en torno a la cantante. En televisión, en los programas de la tarde, se tejen todo tipo de especulaciones.

En Los Profesionales dijeron que Tini podría no recibir ganancias de los shows por venir ya que nunca habría firmado nada. “La totalidad de los ingresos pasados y futuros del contrato discográfico fueron, o van a ser cobrados, por una sociedad en la que ella no tiene ningún control. No tiene acceso a sus cuentas, ni firma, ni participación accionaria”, sostuvieron.