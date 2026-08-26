Maltrato animal: Paraná se suma a la marcha nacional por penas más duras

Por el maltrato animal, proteccionistas se movilizan en Paraná y reclaman prisión efectiva, inhabilitación y mayores controles.

Paraná se suma este miércoles a una movilización nacional contra el maltrato animal. La concentración será a las 16:00hs frente a Casa de Gobierno, donde proteccionistas reclamarán penas más severas, prisión efectiva para los casos graves, inhabilitación para tener animales y mayores controles para quienes ejerzan actos de crueldad.

La iniciativa surgió a nivel nacional a partir del trabajo de la agrupación Alerta Galgo, junto con el área de Derecho Animal de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La convocatoria busca volver a poner en agenda la necesidad de actualizar la Ley 14.346, vigente desde 1954 y considerada por las organizaciones proteccionistas como insuficiente frente a los actuales casos de crueldad animal.

En Paraná, la movilización es impulsada por la comunidad de proteccionistas voluntarias, integrada por distintas agrupaciones y rescatistas independientes de la ciudad. Agustina Etienot, integrante de Rock My Dogs, habló este miércoles con La Mañana de la Red (88.7) y explicó los principales reclamos que motivan la convocatoria.

Hay campañas que buscan frenar el maltrato animal.

Una ley que buscan actualizar

La Ley 14.346 establece sanciones para quienes maltraten o sean crueles con los animales. Sin embargo, uno de sus principales cuestionamientos está puesto en el artículo primero, que establece penas de 15 días a un año de prisión.

Para las organizaciones, ese límite resulta insuficiente y genera que, incluso ante hechos de extrema crueldad, las condenas no impliquen prisión efectiva.

“Lo que necesitamos es que se modifique el artículo primero, que contempla las penas de 15 días a un año”, explicó Etienot. Según señaló, existen numerosos proyectos presentados en el Congreso para modificar la legislación, pero hasta el momento ninguno logró el consenso necesario para avanzar.

La propuesta de la movilización es comenzar por ese artículo y elevar las penas a tres años o más para los casos de maltrato, de modo que las condenas puedan implicar prisión efectiva.

“Todos los maltratadores de animales salen libres, quedan libres, no cumplen prisión efectiva y, ante los casos grotescos que hemos visto en los últimos años, esas personas terminan al otro día caminando por las calles”, sostuvo la proteccionista.

El reclamo por prisión efectiva

Uno de los principales objetivos de la convocatoria es evitar que quienes cometen actos graves de crueldad contra animales puedan recuperar rápidamente su libertad y, eventualmente, volver a cometer hechos similares. Las organizaciones también plantean otras medidas, como la inhabilitación para tener animales, la creación de registros y mayores controles.

Etienot consideró que la legislación argentina quedó atrasada respecto de otros países y señaló que en distintas partes del mundo se avanzó en el reconocimiento de los animales como seres sintientes y sujetos de derecho.

“Todo lo que es Latinoamérica está evolucionando de a poco. Los animales están recibiendo prisión efectiva y sanciones porque se consideran sujetos de derecho”, sostuvo Etienot.

Una convocatoria que reúne a distintas ciudades

La movilización tendrá réplicas en diferentes puntos del país. Buenos Aires realizará la concentración frente al Congreso Nacional, mientras que otras ciudades como Bahía Blanca, Villa Gesell, San Luis, San Juan, Mendoza y Corrientes también tendrán sus propias concentraciones.

En Paraná, el punto de encuentro será Casa de Gobierno a las 16:00hs . La intención de los organizadores es que las distintas movilizaciones alcancen su mayor convocatoria alrededor de las 17:00hs y que las imágenes de las concentraciones puedan compartirse a través de las redes sociales. “Hace mucho que no había una convocatoria a nivel nacional en paralelo con todas las ciudades que se suman”, señaló Etienot.

La proteccionista destacó además el rol de las redes sociales para unir las distintas manifestaciones y permitir que las organizaciones puedan compartir fotografías, videos y transmisiones de lo que ocurra en cada ciudad.

Concepción del Uruguay: secuestraron un caballo tras un presunto caso de maltrato animal.

Una comunidad que trabaja por los animales

La convocatoria en Paraná reúne a distintas organizaciones y voluntarias que trabajan durante todo el año en el rescate y protección de animales. Etienot explicó que forma parte de Rock My Dogs, pero que también integra una comunidad más amplia de proteccionistas de Paraná. El grupo reúne a cerca de 70 personas, entre representantes de organizaciones con años de trayectoria, agrupaciones más recientes y voluntarias independientes.

Ante cada situación que consideran de importancia, las integrantes trabajan de manera conjunta para consensuar comunicados y acciones. “Proteccionista es más abarcativo, porque no solamente rescatamos, sino que también protegemos a los animales peleando por sus derechos”, explicó Etienot.

Desde esa comunidad surgió la convocatoria para la marcha de este miércoles, con el objetivo de que Paraná también forme parte del reclamo nacional por una legislación que contemple penas más severas y herramientas de protección. La consigna que moviliza a las organizaciones es clara: terminar con la crueldad y la impunidad y lograr una respuesta judicial efectiva frente al maltrato animal.

Producción periodística: Delfina Silva