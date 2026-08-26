ATE define plan de lucha en toda la provincia

Secretarios generales de ATE se reunieron para evaluar la situación política y económica y definir la estrategia gremial y judicial del sindicato

Secretarios generales de ATE se reunieron para definir la estrategia gremial y judicial del sindicato: "Estamos pagando la posición del Sindicato de no subordinarnos".

Los secretarios generales de las seccionales y delegaciones provinciales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunieron para definir medidas de fuerza y exigir paritarias.

El Secretario General, Oscar Muntes, abrió el encuentro refiriéndose a la definición que ha tomado el gobierno de desgastar a la ATE para “reducirnos a la asfixia”. Muntes señaló que el gobierno de Rogelio Frigerio intenta, desde lo político, vaciar de poder al Sindicato, aislarlo y licuar su capacidad de negociación. La evidente alianza con el otro gremio, busca dejar a la Asociación de Trabajadores del Estado fuera de la estructura de la administración provincial.

Analizada la situación política y económica se dio paso al debate para definir la estrategia gremial y judicial que llevará adelante el Sindicato.

Ante la alarmante caída del salario y las condiciones de trabajo de las y los estatales se definió iniciar un plan de lucha y exigir la convocatoria urgente a paritaria.

Medidas judiciales

Asimismo, desde lo judicial se interpondrán recursos respecto del decreto que reglamenta los concursos, los pagos no remunerativos, la comisión de relevamiento de salud, las resoluciones de las capacitaciones presentadas y dictadas por ATE, incumplimiento en las recategorizaciones; y ya fue presentado el recurso de amparo por incumplimiento del acta paritaria.

En este tema, Muntes subrayó el favoritismo que existe para con el gremio azul (UPCN). “El gobierno, a través de sus funcionarios, alienta y favorece en todo al otro gremio”. Una de las cuestiones es la dilación que toma el gobierno con en las recategorizaciones, las capacitaciones y otros trámites y expediente que afiliados y afiliadas realizan a través del Sindicato, afectando tanto el derecho a la carrera como licencias, salarios y jubilaciones, denunció Muntes.

"La conclusión del debate es clara: Estamos pagando la posición del Sindicato de no subordinarnos".

Finalmente, se acordó una próxima reunión de Comisión Directiva ampliada a delegados y delegadas, para el 8 de septiembre, en la sede del Sindicato, a las 9.30.