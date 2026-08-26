Editorial Paraná dice presente en la XXXII Feria del Libro de Santa Fe

Un catálogo de autores paranaenses estará en la nueva edición de la Feria del libro de Santa Fe que se lleva a cabo hasta el 30 de agosto.

La Editorial Municipal de Paraná participará con su catálogo de autores paranaenses en el stand 67 de la nueva edición de la Feria del libro de Santa Fe, a llevarse a cabo del miércoles 26 al 30 de agosto, en la Estación Belgrano.

Entre las nuevas publicaciones se destaca Meirama. Obra reunida, poemarios inéditos del escritor paranaense Julio Héctor Meiramal, Paraná 200 años de historia. 1826 a 2026, y los premiados en la quinta edición del Premio Literario Municipal «Entre Orillas».

Santa Fe y Paraná

En el marco del acuerdo “Dos ciudades, un destino” destinada a afianzar lazos entre las dos ciudades, la Editorial Municipal de Paraná participará con sus veintena de títulos y sus seis colecciones: La música en que flotamos, Un fresco abrazo, Ética y Cuidado, La orilla transparente, Orígenes y la reciente apertura de Un mundo a río abierto. La propuesta incluye también la Mesa de escritoras paranaenses, actividad en la que participarán las autoras Mariana Bolzán, Premio Fray Mocho novela, y Mara Rodríguez, que forma parte del Equipo Editorial. El diálogo entre ambas autoras se realizará a las 19 hs, en el Auditorio 2, de la Estación Belgrano.

Durante cinco días, los lectores podrán conocer y acceder al catálogo completo de la Editorial Municipal de Paraná. Entre las novedades se destaca el gran trabajo de rescate de la obra del poeta Julio Héctor Meirama.

Premio Literario Municipal «Entre Orillas»

“Este libro viene a reponer una voz que se aferró a un maletín por cuarenta años, que sobrevivió entre los restos de un archivo familiar destruido por la dictadura. Fue nuestra tarea abrir ese maletín, clasificar, nombrar, dejar salir esa fuerza poética. Entre los papeles amarillos, en los caracteres de una máquina de escribir de un Meirama a veces juez, otras veces poeta, en la letra manuscrita que volvía una y otra vez sobre la corrección de las palabras, encontraron cuerpo Soy la tierra y engendro la esperanza, Milonga y otros poemas, Indiamérica mi patria y un conjunto de poemas inéditos”, dice la porta de la nueva edición.

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La otra novedad es un compilado que conmemora los 200 años de la ciudad de Paraná y que condensa retazos de la historia de la cultura y el paisaje local.

El premio Entre Orillas surgió en 2021 como una iniciativa para visibilizar la producción literaria de escritores y escritoras nacidos o radicados en Entre Ríos. El proyecto, impulsado por la Editorial Municipal de Paraná y la Editorial Municipal de Concepción del Uruguay, busca difundir voces, sonidos e imágenes que reconstruyen y enriquecen la identidad del territorio entrerriano. Como resultado de esa convocatoria, surgió un libro doble que reúne a los autores premiados en las categorías cuentos y poemas.