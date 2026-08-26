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El equipo de la Liga Paranaense debuta en la Copa País

Desde las 16, la selección de la Liga Paranaense visitará a su par de Laguna Paiva, en la Ida de la Primera Ronda de la Región Litoral Sur del certamen.

26 de agosto 2026 · 10:38hs
El equipo de la Liga Paranaense buscará un buen resultado como visitante. 

Prensa LPF

El equipo de la Liga Paranaense buscará un buen resultado como visitante. 

El seleccionado de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) tendrá este miércoles su debut en la Copa País 2026. El representativo de la capital entrerriana se medirá con su par de la Liga Regional Paivense de Fútbol. El partido será desde las 16, en cancha de Estrellas de Talleres, en la localidad santafesina de Laguna Paiva.

El partido corresponde al encuentro de ida de la Primera Ronda de la Región Litoral Sur de la competencia para selecciones de liga que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La revancha será el miércoles 1 de septiembre en Paraná, en horario y cancha a definir.

Neuquen goleó a Belgrano y es uno de los punteros de la Liga Paranaense.

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Para este partido, Jorge Escobué, DT de la LPF, convocó a los siguientes jugadores: Enzo Albornoz, Tiago Casco, Iván Duro, Sebastián Escalada, Jeremías Fernández, Lucas Fontana, Valentín Gassman, Nicolás Godoy, Ángel López, Leonardo Maguna, Martín Martínez, Matías Martínez, Nahuel Martínez, Gino Milocco, Agustín Morales, Michel Pereyra, Benjamín Retamozo, Rodrigo Ripari, Ángel Wasinger y Arnaldo Zapata.

El ganador de este cruce se enfrentará en la Segunda Ronda con el que se imponga en el duelo entre San Jorge y Rafaela, que ganó en el partido de ida 1 a 0 como visitante.

La Liga Paranaense organiza una importante capacitación

La LPF organiza el 1° Simposio Regional de Ciencias del Deporte y Educación, que se desarrollará 11 y 12 de septiembre en Paraná. Los encuentros se llevarán a cabo en Belgrano 154 de la capital entrerriana y se realizará a través de la modalidad presencial y vía streaming.

El simposio contará con reconocidos profesionales como Horacio Anselmi, Miguel Volcán Sánchez, Carlos Núñez, Sergio Alfonsini, Ariel Giacinti, Néstor Pechu Bogado y Pablo Pannone, abordando contenidos vinculados al entrenamiento, preparación física, fútbol formativo, planificación, liderazgo, organización deportiva e Inteligencia Artificial aplicada al deporte y la educación.

Quienes participen y acrediten la realización de la capacitación accederán a una bonificación del 50% en el valor del carnet correspondiente al año 2027.

Liga Paranaense Copa País Laguna Paiva Fútbol
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