Paracao celebró sus 80 años con una emotiva jornada junto a su gran familia

Paracao conmemoró ocho décadas de historia con un acto oficial, reconocimientos, el descubrimiento de una placa y una cápsula del tiempo.

El Club Atlético Paracao de Paraná vivió este martes una jornada verdaderamente especial. La institución del sur de la capital entrerriana celebró sus 80 años de vida con un emotivo festejo que reunió a socios, dirigentes, deportistas, entrenadores, familias y representantes de las diferentes disciplinas que forman parte de la rica historia de la entidad.

Ocho décadas de trayectoria, crecimiento y pertenencia fueron motivo suficiente para que la gran familia de Paracao se reuniera para compartir un momento que quedará guardado en la memoria de todos aquellos que forman y formaron parte de la institución.

La celebración oficial tuvo lugar en la explanada del club, frente a las banderas, escenario elegido para llevar adelante el acto central por el 80° aniversario. Allí se desarrolló una ceremonia que combinó emoción, reconocimiento y una mirada puesta tanto en el pasado como en el futuro de una institución que se transformó en uno de los espacios deportivos y sociales más representativos de la zona sur de Paraná.

Durante la ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos, en un momento cargado de sentimiento y acompañado por la presencia de la Banda del Ejército, que le dio un marco especial a los festejos.

Del acto participó la intendenta de Paraná, Rosario Romero, junto a autoridades del Club Atlético Paracao y representantes de distintos sectores vinculados con la institución. También dijeron presente integrantes de las disciplinas deportivas, protagonistas fundamentales de la actualidad de un club que a lo largo de sus 80 años logró consolidarse como un punto de encuentro para generaciones de paranaenses.

Rosario Romero estuvo presente la celebración y dijo: “El deporte a mano de los clubes es lo que sostiene la presencia de Argentina en el mundo. El Estado y los clubes tienen que formar una alianza inseparable”.

Reconocimientos y recuerdos de ocho décadas de Paracao

Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo relacionado con los reconocimientos y homenajes a quienes dejaron su huella en la historia de Paracao. La celebración permitió repasar el camino recorrido por la entidad desde sus orígenes hasta la actualidad, poniendo en valor el trabajo y el compromiso de dirigentes, deportistas, profesores, colaboradores, socios y familias.

Además, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa por el 80° aniversario, un símbolo que quedará en la institución como testimonio de esta fecha tan significativa.

Otro de los instantes especiales del acto fue la presentación de la Cápsula del Tiempo, una iniciativa que representa el vínculo entre la rica historia del club y las generaciones que vendrán. La propuesta busca preservar recuerdos y testimonios de este presente para que, en el futuro, puedan volver a encontrarse con una parte de la historia de Paracao.

La presencia de representantes de las diferentes disciplinas deportivas fue también una de las imágenes destacadas de la jornada. El club mostró, de esta manera, la diversidad de actividades que forman parte de su vida cotidiana y que permiten que niños, jóvenes y adultos encuentren en la institución un espacio para desarrollarse, competir y compartir.

Un recorrido por la historia del club

Los festejos por los 80 años también tuvieron un fuerte componente de memoria. Durante la jornada se exhibieron fotografías y distintos recuerdos que permitieron realizar un viaje a través del tiempo y repasar algunos de los momentos más importantes de la historia del Club Atlético Paracao.

Las imágenes despertaron emociones y recuerdos entre quienes asistieron al acto. Diferentes generaciones pudieron encontrarse frente a fotografías que reflejan el crecimiento de la institución, sus protagonistas y las innumerables historias que se fueron construyendo a lo largo de estas ocho décadas.

Cada imagen representó una parte de la identidad del club. Viejas formaciones deportivas, dirigentes, acontecimientos institucionales y momentos compartidos volvieron a cobrar protagonismo en una celebración que no solo tuvo como objetivo festejar un aniversario, sino también reconocer el camino recorrido.

Porque hablar de Paracao es hablar de una institución construida con el esfuerzo de muchas generaciones. Detrás de sus 80 años existe el trabajo silencioso de personas que dedicaron tiempo, compromiso y pasión para que el club pudiera crecer y convertirse en un lugar de referencia para cientos de familias.

Chocolate caliente y encuentro familiar

Luego de los momentos protocolares y de las actividades previstas, la jornada continuó con un clima de encuentro y camaradería. Los presentes pudieron compartir chocolate caliente, en una postal que terminó de reflejar el espíritu familiar que caracterizó a la celebración.

Niños, jóvenes y adultos compartieron el festejo de una institución que, más allá de la actividad deportiva, cumple una importante función social dentro de la comunidad.

El aniversario número 80 fue, en definitiva, una oportunidad para reunirse, recordar y proyectar. Para mirar hacia atrás y reconocer todo lo construido, pero también para pensar en los desafíos que vendrán y en el futuro de una entidad que continúa creciendo.

La participación de la comunidad deportiva y social de Paracao dejó en claro el fuerte sentido de pertenencia que existe alrededor del club. Familias enteras se acercaron para formar parte de una fecha que seguramente quedará marcada entre los acontecimientos más importantes de este año para la institución.

Con la mirada puesta en el futuro, pero sin olvidar sus raíces, el Club Atlético Paracao celebró sus primeros 80 años de historia rodeado de su gran familia.

Una jornada de emociones, recuerdos, reconocimientos y encuentros que sirvió para reafirmar una idea que atraviesa a generaciones de socios y deportistas: Paracao no es solamente un club, sino también un espacio de pertenencia, amistad e historia compartida para la comunidad del sur de Paraná.