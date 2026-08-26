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Kia se lanza a competir fuertemente en el mercado de las picks ups en el país

La marca surcoreana lanzó en la Argentina a Tasman, su primera pick up mediana que llega tanto con motor naftero como turbodiésel, tracción integral y una versión preparada para el off road de uso más aventurero.

26 de agosto 2026 · 14:13hs
Kia se lanza a competir fuertemente en el mercado de las picks ups en el país

Tasman es la nueva pick up mediana de Kia. Con una estética muy particular, destaca con un diseño que marca, un quiebre respecto a lo tradicional del segmento: optó por un estilo robusto y de tipo aventurero, con un frente dominado por una parrilla de gran tamaño que sobresale a modo de “nariz” y ópticas ubicadas en los extremos, montadas sobre los guardabarros. Resaltan también sus paragolpes prominentes, los amplios ángulos de ataque y los apliques en negro en pasarruedas, y zócalos que refuerzan su carácter off-road. En la parte trasera, la forma de los faros y el portón dejan muy visibles al nuevo logo de Kia.

Se posiciona dentro del segmento de las pick ups medianas puesto que tiene 5,41 metros de largo, 1,93 metros de ancho y 1,92 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 3,27 metros.

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Uno de sus puntos más fuertes es la versatilidad. Su caja permite transportar hasta 1.058 kg y cuenta con unas dimensiones de 1.512 mm de largo, 1.572 mm de ancho y 549 mm de profundidad. A esto se suma una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg, ubicándola entre las referentes del segmento.

En el interior, todo es modernidad con dos pantallas de 12,3” unidas, una para el instrumental y otra para el sistema multimedia, complementadas por mandos físicos para funciones principales. También suma múltiples portaobjetos, salidas de aire ubicadas bajo el módulo central y asientos traseros reclinables y rebatibles para optimizar el espacio de carga.

Viene en tres versiones. La gama arranca con la Kia Tasman EX naftera, que cuesta 57.500 dólares. Por encima se posiciona la EX turbodiésel, con un valor de 58.500 dólares. En el extremo superior del modelo aparece la Tasman X-Pro naftera, equipada con el motor turbo de 277 CV y una preparación más orientada al uso off-road, cuyo precio alcanza los 79.000 dólares.

En todos los casos, los motores se asocian a una transmisión automática de 8 velocidades, con caja de transferencia (o reductora), con tracción 4×4 desconectable y bloqueo de diferencial trasero.

Esta nueva pick up de Kia también incorpora una completa dotación de seguridad, y entre los elementos más avanzados disponibles aparecen seis airbags y una enorme diversidad de sistemas de asistencia al conductor.

Por último, todas las variantes cuentan con una garantía de fábrica de 5 años o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra.

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