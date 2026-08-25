Uno Entre Rios | Show | Dolly Parton

Murió Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

Dolly Parton murió este martes 25 de agosto. La noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver a través de un video publicado en las redes sociales de la artista

25 de agosto 2026 · 16:29hs
Murió Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

La cantante, compositora y actriz estadounidense murió este martes 25 de agosto. La noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver a través de un video publicado en las redes sociales de la artista. Parton dejó una carrera de más de seis décadas, con éxitos como “Jolene”, “I Will Always Love You” y “9 to 5”.

Dolly Parton murió a los 80 años: el legado de una artista que trascendió el country

Dolly Parton, una de las grandes figuras de la música country y una artista que logró trascender las fronteras de su género, murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años. La noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver, quien publicó un video en las redes sociales oficiales de la cantante.

black eyed peas vuelve a la argentina despues de 16 anos

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

maroon 5 vuelve a la argentina: se presenta el 3 de septiembre en el movistar arena

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Parton construyó una carrera de más de seis décadas y se convirtió en una de las compositoras e intérpretes más reconocidas de la música estadounidense. Su repertorio incluye canciones que atravesaron generaciones, como “Jolene”, “I Will Always Love You” y “9 to 5”, además de una extensa producción como compositora, actriz y productora.

Su muerte se conoció pocos días después de que la propia artista hablara públicamente sobre su estado de salud. En una entrevista con People publicada el 21 de agosto, Parton reconoció que atravesaba “un periodo difícil” y explicó que estaba lidiando con problemas de salud a los que no había prestado suficiente atención mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba a Carl”, había señalado la artista.

A pesar de esas dificultades, Parton había expresado su intención de continuar trabajando. “Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!”, había dicho en aquella que sería una de sus últimas declaraciones públicas. La causa de su muerte todavía no fue informada oficialmente.

Una vida dedicada a la música

Nacida en Tennessee en 1946, Dolly Parton creció en una familia numerosa y comenzó a cantar desde muy pequeña. Con el tiempo, logró convertirse en una de las figuras centrales del country, aunque su música alcanzó públicos mucho más amplios y la llevó a transitar también el pop, el cine y la televisión.

A lo largo de su carrera recibió 10 premios Grammy y fue incorporada a distintos salones de la fama de la música. Su capacidad como compositora quedó especialmente marcada por canciones como “I Will Always Love You”, que escribió e interpretó originalmente antes de que Whitney Houston la llevara nuevamente a las listas de éxitos con su versión para la película El guardaespaldas.

También fue protagonista de películas como 9 to 5, Steel Magnolias y The Best Little Whorehouse in Texas, y construyó un importante legado fuera de los escenarios.

Uno de sus proyectos más reconocidos fue Imagination Library, el programa de promoción de la lectura infantil que impulsó para entregar libros gratuitamente a niños. Su trabajo filantrópico se convirtió en otra parte fundamental de su legado.

Un legado que trasciende el country

Dolly Parton consiguió algo que pocas artistas logran: convertirse en un símbolo de la música country sin quedar limitada por las fronteras del género. Su voz, sus canciones, su estética y su particular sentido del humor construyeron una figura reconocible en todo el mundo.

También fue una empresaria y productora destacada. En Tennessee creó Dollywood, un parque temático que se convirtió en una de las grandes atracciones de la región y que lleva su sello personal.

Con su muerte desaparece una de las últimas grandes figuras de una generación que convirtió al country en un fenómeno cultural de alcance internacional. Pero quedan sus canciones, sus películas, sus historias y una obra que seguirá encontrando nuevas voces y nuevos públicos.

LEER MÁS: Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Dolly Parton Country Murió Artista
Noticias relacionadas
A 13 años de Wrecking Ball, el hit que transformó a Miley Cyrus

A 13 años de Wrecking Ball, el hit que transformó a Miley Cyrus

Matt Damon como Odiseo y una historia que no pierde vigencia: La Odisea, furor en los cines

"La Odisea", el fenómeno que sigue convocando al público en los cines de Paraná

teatro para las infancias: imagina rubi llega este sabado a hernandez

Teatro para las infancias: "Imagina Rubí" llega este sábado a Hernández

lio sagrado, la muestra fotografica que retrata como parana vivio el mundial

"Lío Sagrado", la muestra fotográfica que retrata cómo Paraná vivió el Mundial

Ver comentarios

Lo último

Música, poesía, danza y otros saberes con marca entrerriana

Música, poesía, danza y otros saberes con marca entrerriana

Murió Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

Murió Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Ultimo Momento
Música, poesía, danza y otros saberes con marca entrerriana

Música, poesía, danza y otros saberes con marca entrerriana

Murió Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

Murió Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Policiales
La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

San Salvador: una joven resultó herida tras ser colisionada por un camión

San Salvador: una joven resultó herida tras ser colisionada por un camión

Presunto desvío de fondos del comedor escolar: denunciaron a una directora de Villaguay

Presunto desvío de fondos del comedor escolar: denunciaron a una directora de Villaguay

Ovación
Marcelo Fuentes: Tengo jugadores para salir de esta situación

Marcelo Fuentes: "Tengo jugadores para salir de esta situación"

Pepo Fiorotto, el delantero de Gualeguay que fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

Pepo Fiorotto, el delantero de Gualeguay que fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

El mejor pádel de la provincia se disfrutó en Concepción del Uruguay

El mejor pádel de la provincia se disfrutó en Concepción del Uruguay

Liga Provincial: Ciclista derrotó al CAE en el cierre de la quinta fecha

Liga Provincial: Ciclista derrotó al CAE en el cierre de la quinta fecha

Talleres empató con Central en Córdoba

Talleres empató con Central en Córdoba

La provincia
Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Programa Acompañarte, una oportunidad para terminar el secundario en Uader

Programa "Acompañarte", una oportunidad para terminar el secundario en Uader

Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

Se presenta el libro Paraná, 200 años de historia 1826-2026

Se presenta el libro "Paraná, 200 años de historia 1826-2026"

Túnel: en 14 años, la recaudación del peaje Paraná se multiplicó más de 450 veces

Túnel: en 14 años, la recaudación del peaje Paraná se multiplicó más de 450 veces

Dejanos tu comentario