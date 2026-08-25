Murió Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

Dolly Parton murió este martes 25 de agosto. La noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver a través de un video publicado en las redes sociales de la artista

La cantante, compositora y actriz estadounidense murió este martes 25 de agosto. La noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver a través de un video publicado en las redes sociales de la artista. Parton dejó una carrera de más de seis décadas, con éxitos como “Jolene”, “I Will Always Love You” y “9 to 5”.

Dolly Parton, una de las grandes figuras de la música country y una artista que logró trascender las fronteras de su género, murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años . La noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver , quien publicó un video en las redes sociales oficiales de la cantante.

Dolly Parton murió a los 80 años: el legado de una artista que trascendió el country

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Parton construyó una carrera de más de seis décadas y se convirtió en una de las compositoras e intérpretes más reconocidas de la música estadounidense. Su repertorio incluye canciones que atravesaron generaciones, como “Jolene”, “I Will Always Love You” y “9 to 5”, además de una extensa producción como compositora, actriz y productora.

Su muerte se conoció pocos días después de que la propia artista hablara públicamente sobre su estado de salud. En una entrevista con People publicada el 21 de agosto, Parton reconoció que atravesaba “un periodo difícil” y explicó que estaba lidiando con problemas de salud a los que no había prestado suficiente atención mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba a Carl”, había señalado la artista.

A pesar de esas dificultades, Parton había expresado su intención de continuar trabajando. “Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!”, había dicho en aquella que sería una de sus últimas declaraciones públicas. La causa de su muerte todavía no fue informada oficialmente.

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Una vida dedicada a la música

Nacida en Tennessee en 1946, Dolly Parton creció en una familia numerosa y comenzó a cantar desde muy pequeña. Con el tiempo, logró convertirse en una de las figuras centrales del country, aunque su música alcanzó públicos mucho más amplios y la llevó a transitar también el pop, el cine y la televisión.

A lo largo de su carrera recibió 10 premios Grammy y fue incorporada a distintos salones de la fama de la música. Su capacidad como compositora quedó especialmente marcada por canciones como “I Will Always Love You”, que escribió e interpretó originalmente antes de que Whitney Houston la llevara nuevamente a las listas de éxitos con su versión para la película El guardaespaldas.

También fue protagonista de películas como 9 to 5, Steel Magnolias y The Best Little Whorehouse in Texas, y construyó un importante legado fuera de los escenarios.

Uno de sus proyectos más reconocidos fue Imagination Library, el programa de promoción de la lectura infantil que impulsó para entregar libros gratuitamente a niños. Su trabajo filantrópico se convirtió en otra parte fundamental de su legado.

Un legado que trasciende el country

Dolly Parton consiguió algo que pocas artistas logran: convertirse en un símbolo de la música country sin quedar limitada por las fronteras del género. Su voz, sus canciones, su estética y su particular sentido del humor construyeron una figura reconocible en todo el mundo.

También fue una empresaria y productora destacada. En Tennessee creó Dollywood, un parque temático que se convirtió en una de las grandes atracciones de la región y que lleva su sello personal.

Con su muerte desaparece una de las últimas grandes figuras de una generación que convirtió al country en un fenómeno cultural de alcance internacional. Pero quedan sus canciones, sus películas, sus historias y una obra que seguirá encontrando nuevas voces y nuevos públicos.