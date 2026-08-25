Una mujer de Chajarí se encuentra en estado "desesperante" luego de un incendio

El incendio fue en un departamento perteneciente al complejo “Mi Viejo Molino” en Chajarí. Marianella Carabajal tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Marianella Carabajal tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo tras el incendio en Chajarí.

Este martes se produjo un incendio en un departamento perteneciente al complejo “Mi Viejo Molino” en Chajarí , donde una mujer sufrió graves quemaduras y se encuentra internada en el Hospital Santa Rosa. Se trata de Marianella Carabajal, de 47 años, quien se encuentra en estado desesperante y en coma inducido.

La situación de la persona fue confirmada por un familiar directo, quien confirmó el estado de salud. “No la pueden mover y el cuadro es muy complicado”, afirmó en diálogo con Tal Cual Chajarí.

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Según informaron, se está investigando las razones del incendio. Aparentemente, la mujer se encontraba limpiando una estufa y allí comienzan las dudas de como tomó fuego el artefacto y ella sufrió quemaduras en más de un 90% de su cuerpo. “Es lo que sabemos hasta ahora”, confió el familiar.

El hecho en Chajarí

Minutos antes de las 14 horas se produjo un incendio en un departamento ubicado en Mitre 775, en el complejo denominado “Mi Viejo Molino” de Chajarí.

En dicho lugar se constata que una mujer de 47 años domiciliada en el Departamento 4B, se encontraba realizando tareas de limpieza con una estufa encendida y, al desplazar el mobiliario, este habría tomado contacto con el artefacto provocando el inicio del fuego.

Hasta el lugar llegaron Personal de Bomberos, Sección Judiciales y Criminalística.