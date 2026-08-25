Uno Entre Rios | Policiales | Chajarí

Una mujer de Chajarí se encuentra en estado "desesperante" luego de un incendio

El incendio fue en un departamento perteneciente al complejo “Mi Viejo Molino” en Chajarí. Marianella Carabajal tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo.

25 de agosto 2026 · 22:52hs
Marianella Carabajal tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo tras el incendio en Chajarí.

Tal Cual Chajarí

Marianella Carabajal tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo tras el incendio en Chajarí.

Este martes se produjo un incendio en un departamento perteneciente al complejo “Mi Viejo Molino” en Chajarí, donde una mujer sufrió graves quemaduras y se encuentra internada en el Hospital Santa Rosa. Se trata de Marianella Carabajal, de 47 años, quien se encuentra en estado desesperante y en coma inducido.

La situación de la persona fue confirmada por un familiar directo, quien confirmó el estado de salud. “No la pueden mover y el cuadro es muy complicado”, afirmó en diálogo con Tal Cual Chajarí.

chajari: cinco personas resultaron heridas tras un despiste en la ruta 14

Chajarí: cinco personas resultaron heridas tras un despiste en la Ruta 14

La banda narco vendía drogas en el barrio Fátima de Concordia.

Concordia: condenaron a una banda narco que vendía cocaína en el barrio Fátima

Según informaron, se está investigando las razones del incendio. Aparentemente, la mujer se encontraba limpiando una estufa y allí comienzan las dudas de como tomó fuego el artefacto y ella sufrió quemaduras en más de un 90% de su cuerpo. “Es lo que sabemos hasta ahora”, confió el familiar.

El hecho en Chajarí

Minutos antes de las 14 horas se produjo un incendio en un departamento ubicado en Mitre 775, en el complejo denominado “Mi Viejo Molino” de Chajarí.

En dicho lugar se constata que una mujer de 47 años domiciliada en el Departamento 4B, se encontraba realizando tareas de limpieza con una estufa encendida y, al desplazar el mobiliario, este habría tomado contacto con el artefacto provocando el inicio del fuego.

Hasta el lugar llegaron Personal de Bomberos, Sección Judiciales y Criminalística.

Chajarí Incendio Quemaduras
Noticias relacionadas
El personal policial secuestró cocaína fraccionada y acondicionada para su presunta comercialización.

Concordia: cinco personas detenidas tras allanamiento por narcomenudeo

La defensa sostiene que se trata de una causa armada en represalia por la denuncia de malversación de fondos en el servicio del 911.

La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

parana: robo prendas de vestir, lo descubrieron, huyo y lo atraparon

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

parana: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

Ver comentarios

Lo último

AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

Las ventas de combustibles en estaciones de servicio caen por sexto mes consecutivo

Las ventas de combustibles en estaciones de servicio caen por sexto mes consecutivo

Una mujer de Chajarí se encuentra en estado desesperante luego de un incendio

Una mujer de Chajarí se encuentra en estado "desesperante" luego de un incendio

Ultimo Momento
AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

Las ventas de combustibles en estaciones de servicio caen por sexto mes consecutivo

Las ventas de combustibles en estaciones de servicio caen por sexto mes consecutivo

Una mujer de Chajarí se encuentra en estado desesperante luego de un incendio

Una mujer de Chajarí se encuentra en estado "desesperante" luego de un incendio

Germán Pezzella rescindió con River Plate

Germán Pezzella rescindió con River Plate

Paraná se prepara para recibir el sóftbol de los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Paraná se prepara para recibir el sóftbol de los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Policiales
Una mujer de Chajarí se encuentra en estado desesperante luego de un incendio

Una mujer de Chajarí se encuentra en estado "desesperante" luego de un incendio

Concordia: condenaron a una banda narco que vendía cocaína en el barrio Fátima

Concordia: condenaron a una banda narco que vendía cocaína en el barrio Fátima

Concordia: cinco personas detenidas tras allanamiento por narcomenudeo

Concordia: cinco personas detenidas tras allanamiento por narcomenudeo

La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Ovación
Paracao celebró sus 80 años con una emotiva jornada junto a su gran familia

Paracao celebró sus 80 años con una emotiva jornada junto a su gran familia

Paraná se prepara para recibir el sóftbol de los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Paraná se prepara para recibir el sóftbol de los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Germán Pezzella rescindió con River Plate

Germán Pezzella rescindió con River Plate

Concordia recibe al Torneo Nacional de Mayores

Concordia recibe al Torneo Nacional de Mayores

Sóftbol formativo: pasó el torneo Paloma Pérez

Sóftbol formativo: pasó el torneo Paloma Pérez

La provincia
AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

AMET se suma al paro docente de 48 horas convocado por Agmer

El empresario Oscar Lederhos cuestionó los nuevos costos sobre la extracción de áridos

El empresario Oscar Lederhos cuestionó los nuevos costos sobre la extracción de áridos

Senado debate el alivio fiscal a comercios y el sector reclama ampliar los beneficios para las PyMEs

Senado debate el alivio fiscal a comercios y el sector reclama ampliar los beneficios para las PyMEs

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Programa Acompañarte: una oportunidad para estudiar en la Uader

Programa Acompañarte: una oportunidad para estudiar en la Uader

Dejanos tu comentario