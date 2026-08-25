"Cuando Frank conoció a Carlitos", un encuentro imaginario entre Gardel y Sinatra

"Cuando Frank conoció a Carlitos" recrea un encuentro entre Carlos Gardel y un joven Frank Sinatra. Oscar Lajad y Lucas Gerson protagonizan esta historia con clásicos del repertorio gardeliano

La obra " Cuando Frank conoció a Carlitos " se presenta en el Teatro Multitabaris de Buenos Aires y recrea un encuentro entre Carlos Gardel y un joven Frank Sinatra. Oscar Lajad y Lucas Gerson protagonizan esta historia que combina teatro, música, humor y clásicos del repertorio gardeliano.

¿Qué podría haber pasado si dos de las voces más reconocidas de la música popular se hubieran encontrado detrás de escena? Esa pregunta es el punto de partida de Cuando Frank conoció a Carlitos , la obra que llega al Teatro Multitabaris de Buenos Aires para imaginar una noche en la que Carlos Gardel y Frank Sinatra compartieron mucho más que un camarín.

La historia toma como disparador una vieja leyenda: en 1934, mientras Gardel se encontraba actuando en la NBC de Nueva York, un joven admirador de apenas 19 años habría buscado conocerlo. Ese muchacho era Frank Sinatra, quien por entonces comenzaba a construir el camino que décadas más tarde lo convertiría en una de las grandes voces de la música estadounidense.

A partir de ese episodio, la obra imagina una situación tan improbable como atractiva: Gardel y Sinatra quedan encerrados en un camarín. El Zorzal intenta deshacerse de aquel joven fanático que no deja de hacer preguntas, mientras Sinatra busca comprender la pasión que despiertan en él las canciones del artista rioplatense.

El encuentro imaginario se transforma así en el comienzo de una amistad que, dentro de la ficción, perdurará para siempre.

Dos voces, una historia

En el escenario, Oscar Lajad y Lucas Gerson se ponen en la piel de estas dos figuras para recorrer una historia atravesada por la música, el humor y las diferencias culturales.

Mientras avanza la conversación entre Gardel y Sinatra aparecen algunos de los temas que forman parte del universo de ambos: las mujeres, los amigos, el barrio, el juego, el lunfardo y las buenas y malas compañías.

La música ocupa un lugar central. Los personajes interpretan canciones del repertorio gardeliano, pero cada uno lo hace desde su propia identidad: Gardel desde el estilo y el idioma que convirtió al tango en una expresión reconocida en todo el mundo, y Sinatra desde la particular manera en que llevó esas melodías hacia el universo de la música estadounidense.

La obra juega justamente con ese cruce de mundos: Buenos Aires y Nueva York, el tango y el swing, el lunfardo y el inglés, dos artistas separados por culturas diferentes pero unidos por una misma pasión por cantar.

Una amistad que nace en el escenario

Más allá de la anécdota que funciona como punto de partida, Cuando Frank conoció a Carlitos propone imaginar qué ocurre cuando dos artistas que todavía no saben hasta dónde llegará su fama se encuentran frente a frente.

Gardel ya era una figura consagrada y un referente de la música rioplatense. Sinatra, en cambio, era todavía un joven que buscaba abrirse camino y que encontraba en aquella voz llegada desde el Río de la Plata algo que despertaba su admiración.

El camarín se convierte entonces en un espacio de encuentro, pero también en un territorio para compartir historias, canciones y miradas sobre la vida. Entre recuerdos, diferencias y complicidades, la obra construye una relación que mezcla ficción y mito para recuperar a dos artistas que dejaron una huella profunda en la música popular.

Cuando Frank conoció a Carlitos se presenta en el Teatro Multitabaris de Buenos Aires. La propuesta está protagonizada por Oscar Lajad y Lucas Gerson.

Las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet.