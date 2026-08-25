El FEPA vuelve con una noche de stand up, música y gastronomía

El segundo encuentro del Festival de Espectáculos para Adultos (FEPA) será este jueves 27 de agosto, desde las 20.30, en el Centro Cultural La Vieja Usina

El segundo encuentro del Festival de Espectáculos para Adultos será este jueves 27 de agosto, desde las 20.30, en el Centro Cultural La Vieja Usina. Habrá humor, música en vivo y una propuesta gastronómica y cervecera para acompañar la noche.

El Festival de Espectáculos para Adultos (FEPA) tendrá este jueves una nueva noche de encuentros en Paraná. A partir de las 20.30 , el Centro Cultural La Vieja Usina , ubicado en Gregoria Matorras 861, será escenario de una programación que combinará stand up, música en vivo y gastronomía.

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La propuesta busca reunir al público en un mismo espacio para disfrutar del humor y la música, con una noche pensada para compartir y distenderse.

En esta segunda edición se presentará Minitah Stand Up, integrado por Evelyn Schneider, Caro Rossier, Paula Chilotegui y Dani Rudel, quienes llevarán al escenario su propuesta de humor. Además, habrá una presentación de Rosita Pizetta y el cierre musical estará a cargo de Simón Smog.

La jornada contará también con la presencia de Riera Cervecería, que acompañará el encuentro con su propuesta gastronómica y cervecera.

El FEPA propone recuperar el encuentro alrededor de distintas expresiones artísticas, con una programación que combina espectáculos y espacios para compartir. En esta segunda edición, el humor tendrá un lugar central, acompañado por música en vivo y una oferta gastronómica pensada para completar la experiencia.

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Además, el encuentro se realizará bajo techo, por lo que la actividad se desarrollará con normalidad aunque haya lluvia o bajas temperaturas. La invitación de los organizadores, con espíritu festivo, es contundente: “¡Dale! ¡No arrugues!”.

La cita será este jueves 27 de agosto, a las 20.30, en el Centro Cultural La Vieja Usina, Gregoria Matorras 861.

Las entradas están disponibles y pueden adquirirse de manera online a través de EntradaWeb.