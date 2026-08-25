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Fátima Florez lloró por el litigio de su casa y Norberto Marcos salió al cruce: "Estoy destruido"

Fátima Florez habló de la disputa por la vivienda y su nombre artístico; su expareja negó las acusaciones y aseguró que la propiedad está a su nombre.

25 de agosto 2026 · 20:05hs
Fátima Florez lloró por el litigio de su casa y Norberto Marcos salió al cruce: Estoy destruido.

Fátima Florez lloró por el litigio de su casa y Norberto Marcos salió al cruce: "Estoy destruido".

Fátima Florez se quebró durante una entrevista en La Mañana de Moria al referirse al conflicto judicial que mantiene con su expareja, Norberto Marcos, luego de más de dos décadas de relación. La humorista aseguró que la disputa incluye la vivienda en la que reside actualmente y sostuvo que, pese al tiempo transcurrido desde la separación, todavía circulan versiones que considera falsas.

El momento de mayor emoción se produjo después de que la producción del programa de Moria Casán emitiera declaraciones de Marcos, quien había cuestionado públicamente a Ana Rosenfeld, abogada de Florez. El productor teatral responsabilizó a la letrada por haber influido en el distanciamiento de la pareja.

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“Esto no pasó hace dos días, es una separación de hace cuatro años, ya pasó un tiempo enorme y me duele”, expresó Florez. También reconoció la historia compartida con Marcos y señaló: “Trabajé toda mi vida y le soy agradecida a mi ex porque hemos hecho un camino juntos”.

El conflicto por la vivienda

Ante una consulta del panelista Gustavo Méndez, la artista confirmó que el litigio involucra inmuebles y, particularmente, la casa donde vive. Con la voz quebrada, recordó sus años de trabajo y esfuerzo para construir su carrera.

“Yo he hecho tres funciones donde no comía entre función y función porque no tenía tiempo. Trabajé desde los 17 años. Nadie me regaló nada, me costó un huevo, me costó mucho todo”, afirmó.

Florez también aseguró que el conflicto alcanzó a su nombre artístico. “Me quisieron sacar hasta el nombre. Me quisieron sacar hasta mi nombre artístico. Averígüenlo”, lanzó.

La humorista pidió que la situación pueda resolverse rápidamente y apeló a los años de relación que compartió con Marcos. “Por favor, tengamos paz. Por respeto a los 22 años”, expresó.

Norberto Marcos respondió y negó las acusaciones

Poco después, Marcos habló con Intrusos y Bondi y se mostró visiblemente afectado por las declaraciones de su expareja. “Estoy completamente destruido e indignado. No lo puedo creer, no lo puedo creer”, manifestó.

Respecto de la vivienda, el productor fue categórico y aseguró que la propiedad siempre estuvo registrada a nombre de Florez. Según explicó, decidió hacerlo de esa manera para que ella tuviera un inmueble propio.

“Primero dice que yo le quiero sacar la casa, cuando yo la puse a nombre de ella, cuando lo lógico era que estuviese a nombre de los dos”, sostuvo. Y remarcó: “La casa está a nombre de ella y nadie se la está pidiendo”.

La disputa por el nombre artístico

Marcos también rechazó la acusación vinculada con el nombre artístico de la humorista. Según su versión, fue él quien realizó el registro a nombre de Florez y no a su propio nombre.

“A los pocos días de habernos separado me llama indignada diciéndome qué había hecho con su nombre y le respondí que lo había registrado a nombre suyo cuando correspondía a nombre de los dos”, relató.

Y agregó: “Pudiéndolo haber registrado a nombre mío o de los dos, lo registré a nombre de ella para que se lo pudiera sacar”.

El productor expresó su decepción por las declaraciones de quien fue su pareja durante más de dos décadas. “No la reconozco, no es ni cerca la mujer que yo conocí”, afirmó. Luego definió la situación como “una decepción total”.

Finalmente, Marcos cuestionó la exposición mediática del conflicto y sostuvo que se trata de un asunto familiar que podría haberse resuelto de otra manera. “Ya no la extraño a Fátima. Esto es un tema familiar que lo podríamos haber resuelto fácilmente”, aseguró. Y concluyó: “Te puedo asegurar que yo no busqué esto”.

Fátima Florez Casa disputa
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