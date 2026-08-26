Histórico: se viene la primera maratón del Servicio Penitenciario de Entre Ríos

La competencia se disputará este domingo desde las 9 en la Plaza de las Colectividades de Paraná y ofrecerá tres distancias (3K, 5K y 10K). Quedan cupos.

En el marco de la conmemoración de su 197º aniversario de creación institucional, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) llevará a cabo una jornada histórica en la capital provincial: por primera vez en sus casi dos siglos de vida, la entidad organizará su propia maratón abierta a toda la sociedad. La cita atlética tendrá lugar este domingo 30 de agosto a partir de las 9 de la mañana, fijando su epicentro de largada y llegada en la emblemática Plaza de las Colectividades de la Costanera de Paraná.

El evento propone un espacio de integración social, deporte y vida saludable que trasciende los muros institucionales, convocando tanto a los agentes y sus familias como a atletas experimentados, aficionados y vecinos en general. La prueba contará con tres modalidades diseñadas para diferentes niveles de exigencia: un circuito participativo de 3 kilómetros (ideal para caminatas o iniciación), y dos recorridos competitivos de 5K y 10K para quienes busquen desafiar sus marcas. Todos los participantes que crucen la meta recibirán su correspondiente medalla finisher, mientras que los primeros 250 inscriptos que confirmen el pago obtendrán la remera oficial de la competencia.

En diálogo con UNO, el Director Principal de Industria del SPER e integrante de la comisión organizadora, Prefecto José Santiago Osuna, destacó el valor histórico y el trabajo multidisciplinario detrás de esta iniciativa. “Nuestro Director General impulsó esta búsqueda a través de un convenio con investigadores de la Uader. Allí se determinó que el 27 de agosto de 1830, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se dio inicio a la primera cárcel en Entre Ríos, marcando la fecha de nuestra creación institucional. Celebrar este aniversario de 197 años abriendo las puertas a la sociedad con una maratón nos llena de un orgullo enorme”, afirmó la autoridad penitenciaria.

Osuna remarcó además el carácter integrador del certamen y la excelente repercusión que ha tenido en la región durante los últimos días. “Pueden participar todos los ciudadanos, desde nuestra propia gente y sus familiares hasta atletas civiles, retirados y familias enteras de distintos puntos de la provincia y el país. Estamos recibiendo inscripciones de Santa Fe, Buenos Aires y Rosario. Se formó un grupo de trabajo hermoso con las Unidades Penales N° 1 y N° 6 de Paraná, y buscamos que sea un día de fiesta, convivencia y deporte para toda la comunidad”, agregó.

Histórico: se viene la primera maratón del Servicio Penitenciario de Entre Ríos

Histórico: se viene la primera maratón del Servicio Penitenciario de Entre Ríos UNOER/ Alan Barbosa

Un recorrido bien paranaense y servicios de primer nivel. El trazado de la carrera fue diagramado íntegramente sobre la avenida Costanera de Paraná para asegurar una experiencia ágil y pintoresca. La distancia participativa de 3K conectará la Plaza de las Colectividades con la zona de la locomotora para regresar al punto de partida. En tanto, los 5K extenderán el tramo hasta la rotonda del Paseo de los Pájaros, mientras que la prueba principal de 10K consistirá en dar dos vueltas completas a dicho circuito.

Para garantizar la cobertura técnica e integral de los deportistas, la organización sumó el acompañamiento de profesionales y entidades universitarias de alto prestigio. “Nos hemos asesorado con especialistas de primer nivel para el cronometraje, la fotografía y la logística general. Además, contaremos con el apoyo de la Facultad de Kinesiología de la Universidad de Rosario, cuyos profesionales y alumnos brindarán asistencia de masajes pre y poscompetitivos para todos los corredores que lo requieran”, puntualizó Osuna.

En el aspecto deportivo, se premiará con podios generales a los ganadores de cada categoría y se incluirá una premiación especial para los atletas pertenecientes a la fuerza penitenciaria, valorando el esfuerzo de los agentes en actividad y retirados.

La remera oficial de la competencia

Cupos disponibles, costos accesibles y proyección anual. La competencia ya supera los 200 inscriptos confirmados y la comisión organizadora prevé sobrepasar holgadamente los 250 participantes durante los días previos al evento. Al tratarse de un certamen sin fines de lucro apoyado por comercios e instituciones locales, los valores de las inscripciones se fijaron en montos sumamente accesibles: 10.000 pesos para los 3K participativos, 15.000 pesos para los 5K y 20.000 pesos para la distancia máxima de 10K.

“Decidimos incluir la remera oficial incluso en la caminata de 3K porque queremos que el adulto mayor, el jubilado o la persona que viene a participar por primera vez se sienta un verdadero ganador y se lleve ese recuerdo a su casa. El objetivo primordial es que la maratón se instale definitivamente en el calendario anual de Paraná. Ya fue declarada de interés por el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia, así que ponemos toda la fe para que sea un éxito total y el año que viene podamos duplicar la apuesta”, concluyó Osuna.

Los interesados en participar aún están a tiempo de completar su registro. Las inscripciones continúan abiertas a través de las plataformas digitales indicadas en las redes oficiales del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (@servicio_penitenciario_er), donde se encuentra el formulario de registro y los datos para abonar la acreditación.