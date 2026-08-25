Uno Entre Rios | Escenario | Black Eyed Peas

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Black Eyed Peas, la banda que revolucionó el pop y el hip hop, se presentará el 4 de septiembre en el Movistar Arena, en el marco del Black Eyed Peas Summer Tour

25 de agosto 2026 · 15:47hs
Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

La banda que revolucionó el pop y el hip hop se presentará el 4 de septiembre en el Movistar Arena, en el marco del Black Eyed Peas Summer Tour. El grupo repasará los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina

Después de 16 años de espera, Black Eyed Peas confirmó su regreso a la Argentina. La banda estadounidense llegará al país para presentarse el viernes 4 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte del Black Eyed Peas Summer Tour.

maroon 5 vuelve a la argentina: se presenta el 3 de septiembre en el movistar arena

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Matt Damon como Odiseo y una historia que no pierde vigencia: La Odisea, furor en los cines

"La Odisea", el fenómeno que sigue convocando al público en los cines de Paraná

Con una trayectoria de casi tres décadas, el grupo integrado por will.i.am, apl.de.ap y Taboo construyó una identidad propia a partir de la combinación del hip hop, la música electrónica, el pop y diferentes sonidos del mundo.

La banda cuenta con seis premios Grammy, más de 35 millones de discos vendidos y alrededor de 120 millones de singles comercializados a nivel mundial, cifras que dan cuenta de su impacto en la música popular.

Una colección de hits

El gran salto internacional de Black Eyed Peas llegó con Elephunk, publicado en 2003. El disco incluyó “ Where Is the Love?”, canción que contó con la participación de Justin Timberlake y se convirtió en uno de los grandes himnos del grupo. También sumó éxitos como “Shut Up” y “Let's Get It Started”.

Dos años después llegó Monkey Business, con canciones que rápidamente se instalaron en las radios y las pistas de baile, entre ellas “ Don't Lie”, “Don't Phunk with My Heart” y “Pump It”.

La seguidilla de éxitos continuó con The E.N.D. (2009), álbum que incluyó “Boom Boom Pow” y “I Gotta Feeling”, uno de los temas más reconocibles de la banda y que todavía forma parte de celebraciones y fiestas alrededor del mundo.

En 2010, The Beginning sumó nuevas canciones al repertorio, entre ellas “The Time (Dirty Bit)” y “Just Can't Get Enough”.

Un show histórico

El impacto de Black Eyed Peas también tuvo uno de sus momentos más importantes en 2011, cuando el grupo protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLV. Aquella presentación consolidó su lugar entre los grandes nombres de la música popular contemporánea.

Ahora, más de una década después de aquella actuación y 16 años después de su última visita al país, Black Eyed Peas vuelve a encontrarse con el público argentino para recorrer los hits que marcaron su historia.

La cita será el 4 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco del Black Eyed Peas Summer Tour.

Las entradas están disponibles a través de Movistar Arena.

LEER MÁS: "La Odisea", el fenómeno que sigue convocando al público en los cines de Paraná

Black Eyed Peas Argentina Show
Noticias relacionadas
teatro para las infancias: imagina rubi llega este sabado a hernandez

Teatro para las infancias: "Imagina Rubí" llega este sábado a Hernández

Se presenta el libro Paraná, 200 años de historia 1826-2026

Se presenta el libro "Paraná, 200 años de historia 1826-2026"

lio sagrado, la muestra fotografica que retrata como parana vivio el mundial

"Lío Sagrado", la muestra fotográfica que retrata cómo Paraná vivió el Mundial

Nueve proyectos fueron seleccionados para participar de Timotek, la residencia entrerriana de cine

Difundieron los nueve proyectos seleccionados de Timotek, la residencia audiovisual entrerriana

Ver comentarios

Lo último

Música, poesía, danza y otros saberes con marca entrerriana

Música, poesía, danza y otros saberes con marca entrerriana

Murió Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

Murió Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Ultimo Momento
Música, poesía, danza y otros saberes con marca entrerriana

Música, poesía, danza y otros saberes con marca entrerriana

Murió Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

Murió Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Policiales
La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

La defensa de Rosatelli habla de una causa armada y apunta a una venganza institucional

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Paraná: robó prendas de vestir, lo descubrieron, huyó y lo atraparon

Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

Paraná: detuvieron a un hombre que amenazaba con un cuchillo y un arma de juguete

San Salvador: una joven resultó herida tras ser colisionada por un camión

San Salvador: una joven resultó herida tras ser colisionada por un camión

Presunto desvío de fondos del comedor escolar: denunciaron a una directora de Villaguay

Presunto desvío de fondos del comedor escolar: denunciaron a una directora de Villaguay

Ovación
Marcelo Fuentes: Tengo jugadores para salir de esta situación

Marcelo Fuentes: "Tengo jugadores para salir de esta situación"

Pepo Fiorotto, el delantero de Gualeguay que fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

Pepo Fiorotto, el delantero de Gualeguay que fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

El mejor pádel de la provincia se disfrutó en Concepción del Uruguay

El mejor pádel de la provincia se disfrutó en Concepción del Uruguay

Liga Provincial: Ciclista derrotó al CAE en el cierre de la quinta fecha

Liga Provincial: Ciclista derrotó al CAE en el cierre de la quinta fecha

Talleres empató con Central en Córdoba

Talleres empató con Central en Córdoba

La provincia
Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Frigerio entregó fondos y equipos para fortalecer la seguridad en 44 municipios y comunas

Programa Acompañarte, una oportunidad para terminar el secundario en Uader

Programa "Acompañarte", una oportunidad para terminar el secundario en Uader

Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

Conflicto en el arándano: UATRE rompió el diálogo directo con las empresas y se declaró en alerta permanente

Se presenta el libro Paraná, 200 años de historia 1826-2026

Se presenta el libro "Paraná, 200 años de historia 1826-2026"

Túnel: en 14 años, la recaudación del peaje Paraná se multiplicó más de 450 veces

Túnel: en 14 años, la recaudación del peaje Paraná se multiplicó más de 450 veces

Dejanos tu comentario