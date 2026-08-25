Black Eyed Peas vuelve a la Argentina después de 16 años

Black Eyed Peas, la banda que revolucionó el pop y el hip hop, se presentará el 4 de septiembre en el Movistar Arena, en el marco del Black Eyed Peas Summer Tour

La banda que revolucionó el pop y el hip hop se presentará el 4 de septiembre en el Movistar Arena, en el marco del Black Eyed Peas Summer Tour. El grupo repasará los grandes éxitos que marcaron a toda una generación.

Después de 16 años de espera , Black Eyed Peas confirmó su regreso a la Argentina. La banda estadounidense llegará al país para presentarse el viernes 4 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires , como parte del Black Eyed Peas Summer Tour .

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Con una trayectoria de casi tres décadas, el grupo integrado por will.i.am, apl.de.ap y Taboo construyó una identidad propia a partir de la combinación del hip hop, la música electrónica, el pop y diferentes sonidos del mundo.

La banda cuenta con seis premios Grammy, más de 35 millones de discos vendidos y alrededor de 120 millones de singles comercializados a nivel mundial, cifras que dan cuenta de su impacto en la música popular.

Una colección de hits

El gran salto internacional de Black Eyed Peas llegó con Elephunk, publicado en 2003. El disco incluyó “ Where Is the Love?”, canción que contó con la participación de Justin Timberlake y se convirtió en uno de los grandes himnos del grupo. También sumó éxitos como “Shut Up” y “Let's Get It Started”.

Dos años después llegó Monkey Business, con canciones que rápidamente se instalaron en las radios y las pistas de baile, entre ellas “ Don't Lie”, “Don't Phunk with My Heart” y “Pump It”.

La seguidilla de éxitos continuó con The E.N.D. (2009), álbum que incluyó “Boom Boom Pow” y “I Gotta Feeling”, uno de los temas más reconocibles de la banda y que todavía forma parte de celebraciones y fiestas alrededor del mundo.

En 2010, The Beginning sumó nuevas canciones al repertorio, entre ellas “The Time (Dirty Bit)” y “Just Can't Get Enough”.

Un show histórico

El impacto de Black Eyed Peas también tuvo uno de sus momentos más importantes en 2011, cuando el grupo protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLV. Aquella presentación consolidó su lugar entre los grandes nombres de la música popular contemporánea.

Ahora, más de una década después de aquella actuación y 16 años después de su última visita al país, Black Eyed Peas vuelve a encontrarse con el público argentino para recorrer los hits que marcaron su historia.

La cita será el 4 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco del Black Eyed Peas Summer Tour.

Las entradas están disponibles a través de Movistar Arena.