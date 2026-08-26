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River se juega el semestre ante Independiente Santa Fe

El partido se disputará desde las 21.30 en el Monumental. River buscará no quedar eliminado en octavos de final de la Sudamericana.

26 de agosto 2026 · 10:57hs
River empató en Colombia.

Prensa River.

River empató en Colombia.

River cerrará este miércoles su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe. El partido se disputará desde las 21.30 en el Monumental, donde el equipo de Eduardo Coudet, que atraviesa un presente irregular y está bajo la lupa, buscará aprovechar la localía para conseguir el pasaje a los cuartos de final después del 0-0 de la ida en Bogotá. El encuentro dirigirá Esteban Ostojich.

El Millonario llega a la revancha con la obligación de conseguir una victoria para avanzar directamente, después de un empate sin goles en El Campín que dejó la serie completamente abierta. En Colombia, River tuvo dificultades para imponerse y terminó rescatando un resultado que ahora le permite definir la clasificación ante su gente.

Eduardo Coudet, otra vez cuestionado por su falta de reacción ante Vélez.

Eduardo Coudet, otra vez cuestionado por su falta de reacción ante Vélez

River y Vélez juegan en el Monumental.

River lo ganaba 2-0, pero no lo pudo aguantar ante Vélez: fue 2-2 en el Monumental

En el Torneo Clausura, sin embargo, el presente no acompaña. River viene de empatar 2-2 con Vélez en el Monumental y apenas consiguió una victoria en las primeras seis fechas del campeonato: fue el 2-0 ante Argentinos Juniors. Con cuatro puntos, el equipo aparece en la parte baja de la Zona B y necesita empezar a cambiar la imagen.

Para la vuelta en Núñez, Coudet recuperará a varios futbolistas que no estuvieron disponibles en Bogotá. Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi están en condiciones de regresar y se perfilan para ser titulares, lo que provocará modificaciones respecto del equipo que viene de jugar con Vélez. Giovanni González, Francisco Ortega y Lucas Beltrán, que no podrán jugar ya que no fueron inscriptos en la Sudamericana, saldrán del once.

El panorama de River cambiará sustancialmente respecto al equipo que jugó en Colombia, donde Coudet tuvo que improvisar en los laterales con Lucas Martínez Quarta y Facundo González, dos centrales que ocuparon posiciones que no son las habituales para ellos. Ahora, con los regresos de Montiel y Acuña, el entrenador podrá volver a armar una defensa mucho más cercana a la que pretende.

Por su parte, Independiente Santa Fe también llega a la definición después de un empate sin goles en el campeonato colombiano: igualó 0-0 frente a América de Cali y acumula dos partidos consecutivos sin marcar. Su presente en la liga colombiana es irregular. Después de cinco fechas, suma una victoria, dos empates y una derrota, registro que lo ubica en la undécima posición.

El elenco de Pablo Repetto demostró en la ida que puede complicar a River, pero necesitará de la eficacia que no tuvo en el primer cruce. Ahora tendrá que conseguir un resultado positivo en el Monumental para continuar en la Copa Sudamericana.

La probable formación de River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

La probable formación de Independiente Santa Fe vs. River, por la Copa Sudamericana

Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Los datos de River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana

  • Hora: 21.30.
  • TV: ESPN.
  • Árbitro: Esteban Ostojich
  • Estadio: Monumental.
River Independiente Santa Fe Copa Sudamericana
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