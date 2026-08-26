FEICAC 2026: una herramienta para sostener y fortalecer la cultura

Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura de Paraná, habló con UNO sobre el FEICAC (Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia)

El municipio presenta una nueva edición del FEICAC (Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia). La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre y contempla aportes de entre $2.800.000 y $4.500.000. Este año se incorporan nuevas líneas vinculadas con espacios culturales independientes, memoria e identidad local y carnaval.

La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC), una de las principales herramientas de financiamiento municipal destinadas a acompañar proyectos culturales, artísticos y científicos de la ciudad.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 21 de septiembre y contempla aportes que van desde $2.800.000 hasta $4.500.000, de acuerdo con la categoría en la que se inscriba cada proyecto. El programa busca fortalecer la producción cultural, la formación, la circulación de contenidos y el desarrollo de propuestas con impacto en la comunidad. En esta edición, además, se plantea una mirada especialmente vinculada con el territorio, la participación comunitaria y la capacidad del arte, la cultura y la ciencia para generar inclusión y transformación social.

Mirada territorial

El subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, puso el foco en la necesidad de sostener políticas públicas que acompañen a quienes producen cultura en la ciudad y en la importancia de que esas acciones alcancen a los distintos barrios. “El Estado debe ser facilitador. Por eso la búsqueda y la escucha de lo que necesitan los artistas. Para la gestión es fundamental pensar en políticas culturales que acompañen a los artistas independientes, porque los espacios culturales sostienen”, señaló en diálogo con UNO.

En ese sentido, remarcó que uno de los objetivos es descentralizar la actividad y reconocer las expresiones que se desarrollan más allá del centro de Paraná. “La política pública tiene que ser territorial. Todas las zonas importan y la cultura tiene que estar en cada rincón de la ciudad”, afirmó.

Arijón también destacó el rol del FEICAC como herramienta para visibilizar y preservar el patrimonio cultural local. “Lo que no se conoce no se cuida, por eso buscamos promover y mostrar lo que se hace en la ciudad. El FEICAC es fundamental para sostener nuestro patrimonio, para que los ciudadanos conozcan lo que se hace y lo que hay”, sostuvo.

El funcionario definió al fondo como una construcción colectiva que articula al Municipio con universidades y otros actores vinculados con la educación pública. En ese marco, valoró especialmente la continuidad del programa: “El FEICAC crece año a año y eso nos pone muy contentos. Es uno de los pocos concursos que quedan en la provincia, por eso tenemos que valorarlo y cuidarlo”.

En ese sentido, el FEICAC 2026 contempla diferentes líneas de interés. Las propuestas podrán abordar temáticas como cultura comunitaria; salud y ambiente; educación popular; salud mental y consumos problemáticos; espacios culturales independientes; memoria e identidad local; economía popular y organización comunitaria; fortalecimiento y perfeccionamiento de expresiones de carnaval; géneros y diversidades; nuevas tecnologías y mundo digital; y rescate e investigación cultural, artística y científica.

Nuevas posibilidades

Entre las novedades aparecen tres líneas que amplían el alcance de la convocatoria: Espacios Culturales Independientes, Memoria e Identidad Local y Fortalecimiento y perfeccionamiento de expresiones de Carnaval.

La intención es acompañar tanto proyectos de producción artística como iniciativas comunitarias, de formación, investigación, patrimonio e intervenciones urbanas. También se busca fortalecer los vínculos entre los diferentes territorios de Paraná y sus propias maneras de crear, observar y transformar el entorno.

La convocatoria está destinada a personas físicas, jurídicas e instituciones con domicilio en Paraná y una antigüedad mayor a un año, cuya actividad sea de base cultural, artística y/o científica y esté orientada a la promoción y el desarrollo sociocultural de la ciudad.

Cuánto se puede solicitar

Los proyectos deberán presentarse dentro de alguna de las cuatro categorías previstas. Categoría A: emprendimientos de base cultural sin fines de lucro. Los aportes van de $2.800.000 a $3.400.000. Categoría B: emprendimientos asociativos de base cultural, artística o científica, con o sin fines de lucro. También contempla aportes de $2.800.000 a $3.400.000. Categoría C: producción de diseños, ediciones discográficas, editoriales y audiovisuales independientes, con aportes de $2.800.000 a $3.400.000. Categoría D: proyectos de preservación, montaje, restauración y puesta en valor del patrimonio artístico, histórico y arquitectónico de la ciudad. En este caso, los montos van de $4.000.000 a $4.500.000.

Cada postulante deberá establecer el monto que necesita para llevar adelante su propuesta dentro de los márgenes previstos. Luego, durante la evaluación, el jurado determinará el aporte final.

Una de las particularidades de esta edición es que todos los proyectos deberán atravesar al menos una instancia de tutoría antes de su presentación definitiva. El objetivo es acompañar a quienes postulen en los aspectos formales y en la elaboración de sus propuestas.

Las tutorías comenzaron el 10 de agosto. Para solicitarlas, se debe enviar un correo a [email protected], colocando en el asunto “TUTORÍAS” e incluyendo una breve descripción del proyecto.

Las bases y condiciones completas de la convocatoria están disponibles en parana.gob.ar/convocatorias. Las consultas también pueden realizarse a través del correo [email protected].

Recursos públicos

El FEICAC constituye una política pública municipal de financiamiento cultural. De acuerdo con la normativa que regula el fondo, sus recursos se integran principalmente con la asignación específica prevista anualmente en el presupuesto municipal y los ingresos provenientes de actividades culturales, entre ellos los generados por el Teatro 3 de Febrero, el Centro Cultural Juan L. Ortiz y otras producciones artísticas y culturales organizadas por la Secretaría de Cultura.

También puede recibir aportes o subsidios de programas provinciales, nacionales e internacionales, además de donaciones de personas, instituciones y entidades.

La continuidad del fondo vuelve a poner en escena una discusión central para el sector cultural: la necesidad de contar con herramientas de financiamiento que permitan que proyectos, espacios, artistas, investigadores y organizaciones puedan sostener sus actividades y, al mismo tiempo, generar nuevas propuestas para la comunidad.

En ese camino, el FEICAC 2026 abre nuevamente una puerta para que las distintas expresiones culturales de Paraná encuentren respaldo, se desarrollen en sus propios territorios y puedan seguir construyendo identidad desde la ciudad.

El financiamiento permite que iniciativas que muchas veces nacen de manera autogestiva puedan contar con recursos para concretarse, sostener equipos de trabajo, adquirir materiales, producir contenidos y llegar a nuevos públicos. De este modo, el acompañamiento económico también se traduce en más actividades, espacios de encuentro y propuestas culturales para la comunidad.