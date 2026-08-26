Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos: 32 años de profesión

El colegio que reúne a cerca de 900 matriculados en Entre Ríos celebra su aniversario y destaca la capacitación y el crecimiento profesional.

El Colegio de Profesionales Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos cumple este miércoles 32 años y reúne a cerca de 900 matriculados en toda la provincia. Sus autoridades repasaron la historia de la institución, las incumbencias profesionales y los desafíos que atraviesa el sector de la construcción en la actualidad.

Su presidente, Hernán Schonfeld, el vicepresidente Daniel Ríos y el expresidente y actual asesor institucional Marcelo Galeano visitaron La Red Paraná (88.7) y repasaron la historia de la institución y analizaron el presente de una profesión vinculada directamente con la construcción y la obra. La institución fue creada por la Ley 8.816 y actualmente cuenta con entre 800 y 900 matriculados. La matrícula reúne a maestros mayores de obra y técnicos de distintas especialidades, entre ellas las ramas mecánica y eléctrica.

Una profesión vinculada a la obra

Hernán Schonfeld, explicó que el maestro mayor de obra puede diseñar, calcular y dirigir construcciones de planta baja, hasta cuatro pisos y dependencias en azotea. Además, tiene participación en diferentes trabajos vinculados con infraestructura, como cordón cuneta, veredas y obras de saneamiento, cloacas y agua, de acuerdo con las incumbencias de su título.

Cuando una construcción supera esos límites, los profesionales trabajan junto a arquitectos o ingenieros civiles. “Si la obra excede lo que es la incumbencia de nuestro título, nos ha tocado trabajar con ingenieros civiles a la par”, explicó Schonfeld.

El presidente del colegio también destacó el peso que tienen los matriculados en la actividad. Según las estadísticas que recopila la institución en los distintos municipios, los maestros mayores de obra participan en alrededor del 50% de los trabajos que se presentan.

Para Schonfeld, una de las razones está relacionada con la formación práctica. “La mayoría de los maestros mayores de obra estamos en la obra. Si tenemos que ensuciarnos las zapatillas, nos ensuciamos las zapatillas”, sostuvo.

Capacitación y nuevas tecnologías

El avance tecnológico también modificó la actividad y obliga a los profesionales a mantenerse actualizados. El colegio mantiene convenios con instituciones educativas, entre ellas la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), para desarrollar cursos de capacitación y nivelación. Uno de los próximos desafíos será un curso de etiquetado de viviendas, relacionado con la eficiencia energética y el consumo de los hogares. Tendrá una duración de 90 horas y permitirá obtener una certificación con alcance nacional.

La capacitación apunta a formar profesionales capaces de determinar la eficiencia energética de una vivienda y establecer su correspondiente categoría. Schonfeld destacó que este tipo de herramientas serán cada vez más importantes frente al avance de las energías renovables y las políticas de reducción del consumo.

Un sector afectado por la situación económica

Por otro lado, Daniel Ríos señaló que actualmente la actividad atraviesa un momento de menor movimiento respecto de años anteriores. La situación económica y la caída de la construcción, especialmente de la obra pública, impactaron en el trabajo de los profesionales. “Está un poco parado, por así decirlo, pero esto es a nivel país”, sostuvo.

Sin embargo, explicó que el colegio mantiene un seguimiento permanente de la presentación de planos y otros trámites para conocer la evolución de la actividad.

Marcelo Galeano, resaltó la importancia de los técnicos dentro de toda la cadena productiva. Consideró que la formación práctica permite resolver rápidamente diferentes situaciones que aparecen durante una obra. Los maestros mayores de obra también tienen participación en organismos y empresas vinculadas con la vivienda y la construcción, además de ocupar cargos en importantes empresas constructoras.

Más mujeres en las escuelas técnicas

Otro de los cambios que atraviesa la profesión es la creciente presencia de mujeres. Actualmente representan entre el 10% y el 15% de la matrícula del colegio, aunque sus representantes consideran que esa participación continuará aumentando.

Galeano recordó que durante su paso por la escuela técnica eran muy pocas las mujeres que formaban parte de las aulas. Hoy, en cambio, la situación es diferente y las nuevas promociones cuentan con una presencia femenina cada vez mayor. Los representantes del colegio destacaron además el aporte que realizan las mujeres en las obras y dentro de la propia institución.

Actualmente ocupan distintos espacios en el directorio y aportan nuevas perspectivas para la organización y el desarrollo profesional. “Ha enriquecido muchísimo, por lo menos la parte nuestra”, señaló Galeano, al referirse a la incorporación de mujeres a los espacios de decisión.

Defensa de la matrícula y nuevos profesionales

Schonfeld explicó que una de las principales funciones del colegio es defender las incumbencias de sus matriculados y garantizar que las distintas especialidades puedan ejercer dentro de los límites establecidos para cada título. Además, la institución ofrece convenios con comercios, alojamientos y otros servicios. También participa de la Federación Argentina de Colegios de Técnicos (FACTEC), que reúne a entidades similares de distintas provincias.

En cuanto a los jóvenes que recién comienzan su carrera profesional, el colegio cuenta con beneficios para facilitar la matriculación. Los egresados pueden acceder al primer año sin costo y durante los tres años siguientes abonar el 50% de una matrícula normal. La medida busca acompañar a quienes dan sus primeros pasos y, al mismo tiempo, promover que los nuevos profesionales trabajen dentro del marco de la matriculación correspondiente.

Una historia que cumple 32 años

Galeano repasó los orígenes de la institución y recordó que antes de la creación del colegio existía una asociación que reunía a maestros mayores de obra de diferentes localidades entrerrianas.

Con el tiempo, los profesionales comenzaron a impulsar la creación de una entidad propia hasta que se sancionó la Ley 8.816. Desde entonces, el crecimiento institucional estuvo acompañado por una expansión patrimonial y por la incorporación de representantes de diferentes departamentos.

Una de las características que destacan sus autoridades es el sistema de elección, que permite que profesionales de distintas localidades puedan acceder a la conducción del colegio. Cada departamento tiene representación, lo que busca garantizar una mirada federal sobre las necesidades de los matriculados.

A 32 años de su creación, el Colegio de Profesionales Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos mantiene como uno de sus principales objetivos acompañar a sus matriculados, defender sus incumbencias y fortalecer la educación técnica. Para sus autoridades, la profesión continúa siendo una herramienta de trabajo, formación y desarrollo para cientos de entrerrianos.