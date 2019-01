Terrible reproche de Moria Casán a una notera de su programa: "Te dejo estar porque soy generosa"

Moria Casán no se calla ni siquiera cuando tiene un conflicto con una integrante de su programa. Ahora, la capocómica disparó duro contra la cronista Mariela López Brown, que este lunes reemplazó a Mica Viciconte en el móvil de Incorrectas.













"Hoy no está Mica. Hoy hay otra persona con la que tuve un problemita, pero te voy a demostrar mi generosidad, porque vos diste una información mala sobre mí", arrancó Moria, recordando una vieja pelea con la periodista.













"Otra conductora dice 'no la quiero a esa', pero como soy buena profesional te voy a permitir que estés en mi programa", siguió, y luego explicó que el conflicto surgió cuando López Brown dijo, hace dos años, que Moria había vendido en Mar del Plata sólo "cinco entradas".













"Eso no se hace. Yo te iba a mandar una carta documento y te arrepentiste. No se dice nunca que alguien vende cinco entradas si no es verdad. Si es verdad sí. Espero que esta vez des buena informacion porque para eso te tenemos. Y para demostrar mi amplitud profesional te dejo, si no te hubiera sacado", concluyó Moria.









