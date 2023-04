Tenso cruce entre Lourdes Sánchez y Coti Romero

Es que, tras conversar con Romero durante el programa, apareció Lourdes Sánchez en el piso. Entonces, Ángel De Brito comentó: "Tengo a alguien en el móvil para que saludes... Coti, mirá a quién tengo acá". Sin dudarlo, Coti expresó: "Hola Lourdes, estoy esperando que me contestes, no me contestaste".

COTI ELIMINADA GH.jpg En el último cierre de la votación y el anuncio que esta gala tuvo la particularidad de registrar un récord de votaciones, el conductor anunció: "Quien deja la casa de Gran Hermano en este 1 de año es... Constanza" con el 67,35% de los votos. Tras felicitar a Ariel por continuar en competencia, Del Moro pidió a la participante que abandonara la casa. Coti se despidió llorando de su novio, Alexis, que se mostró compungido por la noticia.

Rápidamente, Lourdes afirmó que "no me llamaste", y Coti sentenció: "No hace falta que te llame, vos tampoco me llamaste pero yo te contesté". A lo que la bailarina dejó que claro que "tampoco dije nada para que me contestes". En ese momento, el aire se podía cortar con tijera, y todas las angelitas comenzaron a decir que había mucha tensión.

Sin dudarlo, Coti continuó comentando que "dijiste que no tenía técnica, que era un embole", pero Lourdes negó: "No, yo no dije eso... Yo no dije que era un embole, dije lo mejor que le pueden decir a una mujer, que tiene que ser angelita".

"Lourdes te arregla todo en 30 segundos", expresó divertido Ángel, pero Lourdes sentenció: "Pero a ella no le gustó, se lo tomó a mal. Dije que tenes que ser angelita porque tenes pico y está buenísimo". A lo que Coti afirmó que "me tiraste m... por un lado y lo quisiste tapar por el otro", y la bailarina, divertida, expresó: "No, eso ya es tu imaginación".

lourdes sanchez.jpg

En ese momento, Yanina Latorre intervino para comentar: "Dijo que no estaba para el bailando, pero eso es una opinión, Coti. Tenes que aprender a vivir con la crítica en la tele". Sin embargo, Coti hizo referencia a que "es la forma en la que lo dice", y Lourdes concluyó sentenciando: "Lo dije con la misma sonrisa que tenes vos".

Finalmente, Coti arremetió sin filtro y expresó: "Si bueno, pero está la intención. Igual está bien eh, a mí me re gusta... Ojalá nos podamos cruzar en la pista".