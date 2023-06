Sofía Jujuy Jiménez confirmó que su novio le fue infiel

"Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir", indicó la joven a través de Instagram, "La verdad que estoy rota, partida al medio, desilusionada y en shock. En este momento no puedo decir demasiado tampoco". En este sentido, la modelo agregó: "Tenía mis planes, cosas para hacer juntos. Cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. Lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo".

Bautista Bello es jugador de polo y padre de un niño de ocho años, fruto de una relación anterior. El deportista conoció a Sofía por casualidad en 2021 cuando ella realizó una producción de fotos en su casa. "Él era un buena onda total, amaba los caballos y cómo los cuidaba... Me hipnotizó su forma de ser. Al tiempo me invita al recital de unos amigos. Me pareció un programón, sobre todo su actitud: iba directo al grano", había recordado la modelo hace un mes en una entrevista.

La relación inició como algo a distancia, pues el polista iba a viajar a Estados Unidos y luego ella se iría al exterior por trabajo por tres meses. El polista le dijo "que se fuera tranquila, que no había problema". Finalmente, oficializaron su relación. En varias entrevistas destacó lo buen compañero que era, el cariño entre ellos y los proyectos juntos, pero ahora ella borró todas sus fotos con él en redes sociales.

Las recientes declaraciones de la ex participante de 'The Challenge' causaron preocupación entre sus seguidores, pues Sofía expresó que no podía comer ni dormir por la angustia que le produjo la situación. Sin embargo este jueves publicó un mensaje de agradecimiento por el cariño de la gente: "Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme, claramente hoy no entiendo por qué me está pasando esto. Se siente tan doloroso por dentro y me siento tan boluda por fuera. Lo di todo y confié tanto, sé que ustedes entienden". Además, la modelo remarcó los proyectos que quedaron truncados con Bello a raíz de la separación, entre ellos, tener hijos. "¿Así es como se trata a la mujer que querés como mamá de tus hijos?", cuestionó.

"Ojalá muchos hombres lean esto y aprendan de una vez que lo valioso se cuida. Las mentiras lastiman y de las traiciones no hay vuelta atrás. Voy a intentar dormir, pero una vez más gracias por explotarme el celular de amor", cerró Sofía.