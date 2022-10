A casi cinco años de su casamiento, Sofía Elliot y Valentina Godfrid anunciaron con mucha emoción que serán mamás. Para la pareja significa un sueño ya que venían buscando hace tiempo que se concretara. En febrero de este año habían contando que la fertilización in vitro que realizaron no había arrojado el resultado deseado. Pero eso no las frenó de seguir buscando lo que tanto querían y deseaban construir juntas.