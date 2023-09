Silvina Luna: famosos y víctimas de Lotocki exigen justicia

"Silvina era mi compañera de la Justicia"

"Tengo mucho enojo, con Silvina veníamos trabajando hace cinco años. Era mi compañera de la Justicia junto a Fernando Burlando. Una obviamente tiene miedo por lo que puede pasar, pero se murió una persona joven que tenía un futuro, una persona que quería tener una familia, era una buena persona", agregó Sosa e insistió en la falta de respuestas de la Justicia: " Es un asesino suelto, ya mató a un montón de personas. Necesitamos que alguien nos ampare, acá nadie nos cuida. Necesitamos una sentencia firme. Hace años que con Silvina estábamos peleándola con esto, sometiéndonos a un montón de estudios horribles".

Embed Que en paz descanses, querida Silvina Luna. Entre todos los que te queremos, vamos a lograr que tu pesadilla se convierta en JUSTICIA. pic.twitter.com/BkKbvEBmUZ — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 1, 2023

También Florencia de la V habló en Intrusos, el programa que encabeza y no pudo resistir la emoción al ser que compartía amistad con la modelo fallecida. "Silvina ya no está en este mundo. Simplemente eso, son las cosas que no entendemos. Perdón chicos", dijo la presentadora que tuvo que pedir un momento fuera de cámara por la conmoción. Lo mismo sucedió con la periodista Karina Iacovi: "Me mata el corazón Ezequiel, su hermano, pero también siento alivio por Silvina porque me parece que la pasó tan mal".

Embed Querida SILVINA, encontrándote con tu mamá, tu pedido cumplido. TU paz ya la sentimos @SilvinaLunaWeb — Moria Casán (@Moria_Casan) August 31, 2023

También reaccionaron en las redes otros periodistas y personalidades de la farándula argentina. Ángel De Brito escribió: "Enorme tristeza" y Estefi Berardi compartió: "Será Justicia. Que descanses en paz, hermosa. Te vamos a extrañar mucho y vamos a luchar para que se haga justicia. Lotocki tiene que estar preso ya". Analía Franchín no pudo evitar mostrar su bronca en las redes sociales: "Lotocki hijo de re mil puta. Merecés lo peor. Me destroza el corazón. Ojalá que tu lucha sirva para que se haga justicia, Silvina".

La trágica muerte de Silvina Luna

La muerte de la ex participante de Gran Hermano se confirmó este jueves al mediodía, confirmada por su abogado, Fernando Burlando. Luna había estado 78 días internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano, en Buenos Aires, a raíz de una bacteria que le impedía ser candidata para un transplante de riñón que precisaba para seguir viviendo.

Embed Un final que duele, lastima e indigna. Ojalá la lucha de Silvina sirva para que la Justicia despierte, para que la sociedad tome nota y no haya más muertes. Abrazo a su familia que nunca bajó los brazos y que como Silvina se mantuvo con la guardia alta. Dios te guarde, Luna — Fernando Burlando (@FernandBurlando) August 31, 2023

Silvina se operó con Lotocki por primera vez en el año 2013 y poco después descubrió los problemas de salud a raíz de la mala praxis. Si bien trató de remediar esta situación en 2015, se descubrió que la sustancia que le inyectaron silicona líquida mezclada con alginato de fraguado lento, el cemento que se utiliza para las prótesis dentales.