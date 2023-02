Shakira: "Hay un lugar reservado en el infierno para mujeres que no apoyan a otras"

En esta oportunidad habló con Enrique Acevedo, quien dirige el programa En Punto de N+, una cadena mexicana de noticias del grupo Televisa.

“Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela para aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad”, y es allí cuando hace referencia al hecho de que hay mujeres que tienen un lugar en el infierno guardado para aquellas que no apoyan a otras.

shakira.jpg La cantante colombiana Shakira rompió el silencio en una extensa entrevista tras la polémica separación del padre de sus hijos, Gerard Piqué

Sobre su canción junto a Bizarrap, la colombiana agregó que se encuentra en el centro del debate sobre las mujeres que necesitan sentirse apoyadas por un hombre. Por lo que dijo que tuvo el sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo, pero este se derrumbó tras doce años de relación junto a Gerard Piqué y la vida la recompensó con sus dos hijos.

Reveló además que fue a sugerencia de su hijo Milan, de siete años, que se decidió a grabar con el productor argentino. “Me dijo ‘tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino’”, relató sonriente la cantante al recordar las palabras del niño.

“ Creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma en la vida, he logrado sentir que soy suficiente, me siento completa”, agregó la colombiana en su entrevista con Enrique Acevedo en el programa En Punto de N+.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra (...), fue un gran desahogo necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación”, explicó Shakira, quien vestía una blusa rosa salmón.

10 frases de la entrevista de Shakira

1. "He sido una enamorada del amor y he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día".

2. "Cuando una mujer se enfrenta a la vida sale fortalecida".

3. "Estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal".

4. "Ahora me siento completa. Me siento más fuerte que una leona".

5. "Dependo de mi misma, tengo dos niños y tengo que ser una leona por ellos".

6. "Mis letras son más eficaces que una visita a un psicólogo".

7. "Lo contrario de la depresión es la expresión".

8. "Alguien debería haber tomado una foto de cómo empecé y cómo acabé la sesión con Bizarrap. Fue un desahogo para mi proceso de sanación".

9. "Hay que tolerar la frustración, hay que cosas que no salen como uno quiere".

10. "En el infierno hay un lugar para las mujeres que no apoyan a otras mujeres".