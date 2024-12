Secuelas y nuevos capítulos para los fanáticos del cine en 2025

Captain America: Brave New World

Uno de los títulos más esperados es "Den of Thieves 2: Pantera" , que abrirá el 2025 con un estreno mundial el 10 de enero . Esta secuela promete mantener el ritmo trepidante y las intensas secuencias de acción que caracterizaron a su antecesora. Los fanáticos de la saga podrán disfrutar nuevamente de los giros inesperados que han convertido a esta franquicia en un éxito de taquilla.

Otro regreso esperado será el de Bridget Jones, quien volverá con una nueva historia titulada "Bridget Jones: Mad About The Boy". La fecha de lanzamiento en Estados Unidos está fijada para el 14 de febrero, justo a tiempo para el Día de San Valentín, lo que sin duda atraerá a muchas parejas a las salas de cine. Los seguidores de la torpe pero entrañable protagonista podrán ver cómo su vida amorosa se complica una vez más, en una trama que promete risas, emociones y momentos de ternura.

También, el 14 de febrero marca el regreso de "Captain America" con "Captain America: Brave New World", un filme que genera gran expectativa entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). En esta entrega, se explorará un nuevo capítulo para el Capitán América, quien enfrentará nuevos desafíos en un mundo lleno de amenazas globales. Marvel continúa su apuesta por expandir su universo con historias de héroes ya establecidos y nuevos rostros.

Captain America Brave New World.jpg

Siguiendo con las secuelas más esperadas, "The Accountant 2" se estrenará el 25 de abril, con Ben Affleck retomando su rol como el genio de las matemáticas y experto en finanzas, pero esta vez enfrentando un peligro aún mayor. Los seguidores de la primera película seguramente se emocionarán con esta nueva trama, que promete más suspenso y acción de la mano de un personaje tan peculiar como atractivo.

En el mes de mayo, dos grandes secuelas atraerán a la audiencia. La primera de ellas será "Final Destination 6", prevista para el 16 de mayo, que continuará con la aterradora saga de muertes inevitables y el destino que parece jugar con las vidas de los personajes. Sin duda, los fanáticos del horror y los giros macabros de esta franquicia tendrán algo para esperar.

Apenas una semana después, el 23 de mayo, llega "Mission Impossible: The Final Reckoning", con Tom Cruise repitiendo su icónico papel de Ethan Hunt. Esta película marcará el cierre de una de las franquicias de acción más exitosas y queridas del cine moderno. La tensión, la intriga y los desafíos imposibles estarán más presentes que nunca en esta esperada secuela.

El 30 de mayo, "Karate Kid: Legends" promete traer de vuelta el espíritu de las artes marciales, con una nueva generación de estudiantes que pondrán a prueba su temple y habilidad en el dojo. Este regreso a los orígenes de la franquicia está destinado a capturar tanto a viejos como a nuevos seguidores.

En junio, los estrenos continúan con gran fuerza. El 20 de junio se estrenará "28 Years Later", una secuela muy esperada por los fanáticos de la icónica saga de terror post-apocalíptico, que traerá de vuelta el caos y el miedo a un mundo que aún no se ha recuperado de la devastación provocada por el virus.

Por último, para cerrar el mes, el 27 de junio veremos el regreso de M3GAN en "M3GAN 2.0", una película que explorará aún más los dilemas éticos y tecnológicos detrás de la inteligencia artificial, mientras una nueva versión de la inquietante muñeca cobra vida. Los fanáticos del thriller y el terror psicológico tendrán una nueva razón para emocionarse.

En el primer semestre del 2025 también se esperan otros lanzamientos interesantes como "Greenland 2", que continuará con su historia de supervivencia en un escenario apocalíptico, y "The Old Guard 2", que traerá más acción y drama protagonizado por Charlize Theron. Ambas películas tienen fechas confirmadas, pero aún no se ha especificado el mes exacto.