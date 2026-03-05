Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026.

Durante 2025 se registraron distintos valores en el precio de las entradas de cine en la ciudad de Paraná , según los datos disponibles de los tres complejos que operan actualmente: Cine Círculo Paraná, Cine Sunstar Paraná y Las Tipas Cinemas Paraná.

Al comparar esos valores con los precios vigentes a este jueves, de acuerdo con el relevamiento realizado por UNO , se observan incrementos en la mayoría de los casos, aunque con diferencias según el complejo y el formato de sala.

Entre 29% y 50%: el aumento de las entradas de cine en Paraná

Cine (1).jpeg

En el caso de Cine Círculo, durante 2025 se registraron funciones promocionales denominadas "película de la semana" con un precio cercano a los $4.000 para funciones en 2D y 3D. Para marzo de 2026, el valor informado para una entrada en esos formatos asciende a $6.000. Tomando como referencia esos valores, el aumento es de $2.000 por entrada, lo que representa un incremento aproximado del 50% entre el valor promocional observado en 2025 y el precio actual informado para 2026.

En Las Tipas Cinemas, los datos disponibles permiten comparar varios formatos. Durante 2025, la entrada general para funciones 2D y 3D tenía un valor de $5.000, mientras que en marzo de 2026 el precio web para butacas estándar 2D/3D es de $6.450. Esto implica una suba de $1.450 por entrada, equivalente a un aumento aproximado del 29%. En el caso de las salas 4D, el precio general en 2025 era de $8.000 y actualmente se ubica en $11.500 en compra web. La diferencia es de $3.500, lo que representa un incremento cercano al 43,75% en ese formato.

Para Cine Sunstar, la información disponible de 2025 corresponde principalmente a precios promocionales durante la "Fiesta del Cine", cuando las entradas 2D y 3D costaban $4.000 entre el miércoles 19 y el martes 25 de febrero de ese año. En marzo de 2026, los valores publicados en la web del complejo indican $5.500 para funciones 2D general, $4.500 para menores en 2D, $6.000 para 3D general y $4.000 para 3D menor. Si se toma como referencia el precio promocional de $4.000 registrado en 2025, el valor actual de $5.500 para 2D general implica una diferencia de $1.500, equivalente a un aumento aproximado del 37,5%. En el caso del 3D general, el salto desde $4.000 a $6.000 representa un incremento de $2.000, es decir, alrededor del 50%. Sin embargo, al tratarse de un precio promocional de evento, no necesariamente refleja el valor regular del complejo durante todo 2025.

En términos generales, los datos disponibles indican que entre algunas referencias de 2025 y los valores actuales de marzo de 2026 las entradas de cine en Paraná registran aumentos que oscilan aproximadamente entre el 29% y el 50%, dependiendo del cine, el formato de sala y el tipo de entrada. La comparación también muestra que los precios varían según promociones, compra web, categorías de público y eventos especiales, por lo que los valores concretos pueden diferir según la función o la semana de cartelera.