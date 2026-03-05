Uno Entre Rios | Escenario | Cine

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026

Ir al cine en Paraná es más caro: las entradas registran subas de entre 29% y 50% en comparación con algunos valores registrados durante el año pasado.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

5 de marzo 2026 · 14:44hs
Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026.

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026.

Durante 2025 se registraron distintos valores en el precio de las entradas de cine en la ciudad de Paraná, según los datos disponibles de los tres complejos que operan actualmente: Cine Círculo Paraná, Cine Sunstar Paraná y Las Tipas Cinemas Paraná.

Al comparar esos valores con los precios vigentes a este jueves, de acuerdo con el relevamiento realizado por UNO, se observan incrementos en la mayoría de los casos, aunque con diferencias según el complejo y el formato de sala.

Pasión, furia y deseo: el regreso de “Cumbres borrascosas”

"Cumbres borrascosas" regresó con fuerza a las salas de cine de Paraná

ciencia ficcion, terror y adaptaciones: como sera la cartelera de marzo de 2026

Ciencia ficción, terror y adaptaciones: cómo será la cartelera de marzo de 2026

LEER MÁS: La Fiesta del Cine 2025: entradas a $3.000 para disfrutar del mejor cine nacional e internacional

Entre 29% y 50%: el aumento de las entradas de cine en Paraná

Cine (1).jpeg

En el caso de Cine Círculo, durante 2025 se registraron funciones promocionales denominadas "película de la semana" con un precio cercano a los $4.000 para funciones en 2D y 3D. Para marzo de 2026, el valor informado para una entrada en esos formatos asciende a $6.000. Tomando como referencia esos valores, el aumento es de $2.000 por entrada, lo que representa un incremento aproximado del 50% entre el valor promocional observado en 2025 y el precio actual informado para 2026.

En Las Tipas Cinemas, los datos disponibles permiten comparar varios formatos. Durante 2025, la entrada general para funciones 2D y 3D tenía un valor de $5.000, mientras que en marzo de 2026 el precio web para butacas estándar 2D/3D es de $6.450. Esto implica una suba de $1.450 por entrada, equivalente a un aumento aproximado del 29%. En el caso de las salas 4D, el precio general en 2025 era de $8.000 y actualmente se ubica en $11.500 en compra web. La diferencia es de $3.500, lo que representa un incremento cercano al 43,75% en ese formato.

Para Cine Sunstar, la información disponible de 2025 corresponde principalmente a precios promocionales durante la "Fiesta del Cine", cuando las entradas 2D y 3D costaban $4.000 entre el miércoles 19 y el martes 25 de febrero de ese año. En marzo de 2026, los valores publicados en la web del complejo indican $5.500 para funciones 2D general, $4.500 para menores en 2D, $6.000 para 3D general y $4.000 para 3D menor. Si se toma como referencia el precio promocional de $4.000 registrado en 2025, el valor actual de $5.500 para 2D general implica una diferencia de $1.500, equivalente a un aumento aproximado del 37,5%. En el caso del 3D general, el salto desde $4.000 a $6.000 representa un incremento de $2.000, es decir, alrededor del 50%. Sin embargo, al tratarse de un precio promocional de evento, no necesariamente refleja el valor regular del complejo durante todo 2025.

En términos generales, los datos disponibles indican que entre algunas referencias de 2025 y los valores actuales de marzo de 2026 las entradas de cine en Paraná registran aumentos que oscilan aproximadamente entre el 29% y el 50%, dependiendo del cine, el formato de sala y el tipo de entrada. La comparación también muestra que los precios varían según promociones, compra web, categorías de público y eventos especiales, por lo que los valores concretos pueden diferir según la función o la semana de cartelera.

Cine Paraná Precios
Noticias relacionadas
invitan a una nueva funcion de cine bajo las estrellas en parana

Invitan a una nueva función de Cine bajo las Estrellas en Paraná

Candela Gómez, integrante de la comparsa Comparsa Papelitos

Candela Gómez: "Ser pasista era mi sueño y hoy vivo momentos que marcan mi vida"

El guitarrista y cantante Juan Antonio Ferreyra, conocido como JAF, llega a la capital entrerriana y en exclusiva conversó UNO

JAF llega con su full band al Teatro 3 de Febrero

Cinco libros para conmemorar el Día de la Mujer

Cinco libros para conmemorar el Día de la Mujer

Ver comentarios

Lo último

Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Ultimo Momento
Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Apnea del sueño: 5 claves para entender un problema frecuente y tratable

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Un 5 de marzo de 1988 fallecía trágicamente Alberto Olmedo

Quilmes, próximo rival de Patronato, tiene nuevo entrenador

Quilmes, próximo rival de Patronato, tiene nuevo entrenador

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Policiales
Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Una persona hallada sin vida y dos detenidos en Concordia

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Ovación
Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Los Pumas, con chances de subir al quinto lugar del ranking mundial

Murió Humberto Venturini, referente del rugby en Entre Ríos

Murió Humberto Venturini, referente del rugby en Entre Ríos

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Paraná pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Liga Profesional modificó el sistema de clasificación a las copas internacionales

Liga Profesional modificó el sistema de clasificación a las copas internacionales

Paraná y Santa Fe renuevan el clásico de las dos orillas

Paraná y Santa Fe renuevan el clásico de las dos orillas

La provincia
Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Entre Ríos aplica sanción de casi 39 millones por transporte irregular de residuos peligrosos

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026

Senado: se designaron autoridades de bloques y se conformaron las comisiones permanentes

Senado: se designaron autoridades de bloques y se conformaron las comisiones permanentes

Refuerzan la seguridad en la represa de Salto Grande por el conflicto en Medio Oriente

Refuerzan la seguridad en la represa de Salto Grande por el conflicto en Medio Oriente

Villaguay: piden colaboración para un hombre que necesita una prótesis

Villaguay: piden colaboración para un hombre que necesita una prótesis

Dejanos tu comentario