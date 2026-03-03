"Cumbres borrascosas" regresó con fuerza a las salas de cine de Paraná

El cine Sunstar de Paraná fue escenario durante el fin de semana del fenómeno literario inglés que no pasa desapercibido: "Cumbres borrascosas"

El cine Sunstar de Paraná fue escenario durante el último fin de semana de un fenómeno que no pasa desapercibido: Cumbres Borrascosas, la nueva adaptación cinematográfica del clásico de la literatura inglesa.

Protagonizada por Margot Robbie como Catherine Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff, la película es comentada por su intensidad dramática y la potencia con la que traduce al cine la novela de Emily Brontë , publicada por primera vez en 1847 y considerada una de las grandes obras del periodo gótico romántico.

Emily Brontë

Audaz y polémica

Dirigida, escrita y producida por Emerald Fennell, la película estrenó en Latinoamérica el 12 de febrero de 2026 a través de Warner Bros. Pictures, tras su premier global en enero en Los Ángeles. La adaptación propone una reinterpretación de la trama central de la novela: el amor apasionado, oscuro y destructivo entre Catherine y Heathcliff, cuya relación traspasa los límites de la pasión romántica para convertirse en un vínculo casi tóxico, sostenido por sentimientos extremos de deseo, dolor, venganza y obsesión.

La historia cinematográfica recrea los paisajes inhóspitos de los páramos de Yorkshire y también explora la dinámica entre personajes marcados por la intensidad emocional. Heathcliff —antihéroe legendario de la literatura— es un personaje cuya complejidad dramática ha sido interpretada en distintas versiones cinematográficas a lo largo de décadas; en esta adaptación, su carácter se presenta con toda la carga de resentimiento, sed de justicia y pasión que lo convirtieron en arquetipo de la figura atormentada.

La película se destaca por una estética visual y narrativa que no rehúye lo provocador, con escenas que subrayan el deseo, el poder y el conflicto entre los protagonistas.

En Paraná, el público se volcó a las funciones comentando no solo la fuerza de las actuaciones, sino también el impacto de las escenas más intensas de la película. “Él es hermoso y ella también, los dos se comen la película. La manera en que se siente la pasión y la oscuridad del romance es impresionante”. Otra espectadora señaló: “Hay un uso del color rojo, en la vestimenta, en la luz, que te hace pensar en sangre, pasión y el dolor de los personajes, como si todo estuviera vivo en cada escena”.

Cumbres borrascosas, cine sunstar (2) FERNANDA RIVERO / UNO

Originalmente publicada por Emily Brontë bajo el seudónimo Ellis Bell, Cumbres Borrascosas es un pilar de la literatura romántica del siglo XIX y explora temas universales como el amor imposible, la venganza, la clase social y la irrupción de las emociones desenfrenadas en un mundo rígido y marcado por convenciones.

Aunque el enfoque cinematográfico actual se inspira en la primera mitad de la novela, donde el vínculo entre Cathy y Heathcliff es central, la esencia del relato —la intensidad de los sentimientos, la exaltación del amor y el dolor— sigue siendo el corazón de la experiencia en pantalla.

Voces desde la sala

Tras la proyección, el público habló de una experiencia potente. “Es una historia de amor que no parece amor como lo entendemos normalmente —comentó una joven—. Es dolor, deseo, traición… todo mezclado. Sentí como si la película me atravesara porque a todas nos pasó”. “Nunca pensé que Cumbres Borrascosas pudiera sentirse tan visceral. La pasión entre los personajes se siente en cada silencio y cada gesto, ellos son grandes actores”.

Cumbres borrascosas, cine sunstar FERNANDA RIVERO / UNO

Más allá de las expectativas

La mirada gótica y emocional de la película ha divisado opiniones diversas a nivel internacional, con algunos debates sobre decisiones creativas como la caracterización de los personajes o la fidelidad a ciertos elementos de la novela original. Sin embargo, su presencia en la cartelera y su resonancia con público diverso confirman que la historia de Catherine y Heathcliff sigue generando fascinación alrededor del mundo. La puesta en escena, atravesada por una estética intensa y una narrativa que no suaviza los conflictos, también abrió conversaciones sobre el modo en que el cine actual revisita los grandes clásicos románticos desde una sensibilidad contemporánea.

En el cine Sunstar, la recepción en Paraná es un claro ejemplo de cómo una adaptación puede reavivar el interés por un clásico atemporal, resonando tanto en quienes conocen la obra literaria como en quienes se acercan por primera vez a la trama.