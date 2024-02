Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna: "Ella exageró todo"

La modelo habló de todo en un móvil que le brindó a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, y estalló la guerra. A pocas semanas de que se confirmase la separación entre Luciano Castro y Flor Vigna, Sabrina Rojas no se guardó nada: "No entiendo a Flor, y te juro que me cuesta desde todo el cariño que le tengo”, y agregó: “Considero que es una piba muy buena, pero se enrosca ella sola en una y a veces decís ¿te podés enroscar tanto de una manera inocente o esto es a propósito?”.

Embed

Allí, el conductor del programa resaltó que el actor no acostumbra a hablar en cámara por lo que, a veces, es difícil obtener su palabra y por ende declaraciones. “Él tiene la suerte de no estar mucho en las redes, entonces de esa cosa zafa, y aparte, mucho no le gusta tampoco todo esto. Él trata de evadirlo. Y acá estamos nosotras siempre hablando, nosotras”, contestó Sabrina.

Flor Vigna y Luciano Castro.jpg

Luego, el periodista de espectáculos recordó un viejo conflicto que habían mantenido Rojas y Vigna, cuando la bailarina opinó de sus hijos. "Yo había tenido un tema con Luciano de la vida, y cuando Flor habló primero me pareció raro, me sentí extraña que desmienta lo que yo estaba diciendo. Mi tema era con él y un tema de hijos donde ella nada tenía que ver, porque yo considero que cualquier falla que pueda tener Luciano como papá, no tiene nada que ver con la persona con la que esté. Ni siquiera tenía que ver ella lo que yo le estaba reclamando a él, nada que nada que ver con nada. Y puso palabras que yo no había puesto, que lo acusan de mal padre. Yo nunca dije que era mal padre, ella exageró algo que ya se había aclarado que era entre él y yo. Si ella tuviese cotidianidad con los nenes, tal vez hasta respeto un poco más su opinión y me quedo hasta replanteándome algo. Pero desde el momento que no estás, que no sos parte de ese costado de Luciano, no hablemos de lo que no sabemos", sostuvo la actriz.

LEER MÁS: FLOR VIGNA CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN CON LUCIANO CASTRO