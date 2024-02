Flor Vigna confirmó su separación de Luciano Castro

"Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu" , indicó la ex participante del Bailando, "Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos" . En este sentido apuntó: "Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta, pero tenemos que despedir" .

La noticia era esperada en el ámbito de la farándula, al ser que no se veía a la cantante en buen estado además que, en las semanas previas al fin del Bailando -donde fue jurado suplente en reemplazo de Pampita- protagonizó polémicas discusiones con Lourdes Sánchez, Noelia Marzol y la ex pareja de Castro, Luciano Castro.

El romance inició en 2021 cuando los mediáticos se conocieron en un gimnasio: "No hablaba con nadie en el gimnasio y un día me lo crucé. Ahí nos juntamos a merendar, porque él me gustaba pero me daba miedito". Hace algunos meses Vigna había confirmado que el noviazgo atravesaba una crisis: "A veces las crisis son de un día. Entonces, es normal que con tu pareja hables, redobles la apuestas y digas si seguimos o no" y reveló: "No nos estábamos pudiendo ver mucho, estamos muy a mil los dos. Lo que hablamos con Lu es cómo hacer para que nuestra relación tenga que ver con nuestros tiempos sin pensar que es personal".