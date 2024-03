Ross Lynch llegó a Argentina para el Lollapalooza

Ross Lynch.jpg

Line up del Lollapalooza Argentina 2024

Lollapalooza Argentina anunció el 7 de noviembre del año pasado el line up confirmado para el 2024. Los nombres principales del cartel son los de SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit y Blink-182.

Blink-182, se tomará revancha después de haberse bajado en 2023 por una lesión de Travis Barker. Limp Bizkit, Sam Smith, Arcade Fire, Feid y SZA, una de las estrellas más importantes del la música en la actualidad, se encargarán de cerrar las tres noches del afamado festival en nuestro país.

La grilla de Lollapalooza Argentina 2024 cuenta con: YSY A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond Meduza, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Bandalos Chinos, ZHU, Timmy Trumpet, Omar Apollo y King Gizzard & the Lizard Wizard.

MK, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia OS, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil, Bhavi, The Driver Era, Saiko, FLETCHER, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing but Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, GALE, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akriila, NSQK, _Evlay (hybrid, set), Luca Bocci, Chico Blanco, JAZE, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle y Fiah Miau.