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Rosalía pidió disculpas tras la polémica en la final del Mundial: "Mala mía, perdón"

La cantante española explicó que compartió una publicación de Mia Khalifa sin leer el texto que acompañaba el video

22 de julio 2026 · 15:02hs
Rosalía pidió disculpas tras la polémica en la final del Mundial: Mala mía, perdón

El nombre de Rosalía volvió a instalarse en las redes sociales, esta vez por una polémica que se desató tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Luego de compartir en sus historias de Instagram un video publicado por Mia Khalifa, la artista española quedó en el centro de las críticas de miles de usuarios argentinos, quienes interpretaron el gesto como una burla hacia la Selección nacional.

La explicación de Rosalía luego de la polémica por un video sobre la final del Mundial

Todo comenzó un día después de la final disputada en el MetLife Stadium. Mia Khalifa publicó un video desde el balcón de su alojamiento en Nueva York, donde simuló cantar un fragmento de "La perla", uno de los temas de Rosalía. La publicación estaba acompañada por un mensaje irónico en el que afirmaba que así "suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", en referencia al triunfo de España sobre Argentina.

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La situación tomó mayor repercusión cuando Rosalía decidió compartir ese video en sus historias de Instagram. En el clip se escuchaban los versos: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía". El reposteo fue interpretado por numerosos usuarios como una provocación y generó una ola de críticas contra la cantante.

La controversia se produjo además en un contexto de fuerte tensión en redes sociales, donde en los últimos días circularon diversas publicaciones críticas hacia Argentina tras la final del Mundial, junto con acusaciones de racismo realizadas por distintas figuras públicas.

Ante la repercusión, Rosalía utilizó sus historias de Instagram para aclarar lo sucedido y pedir disculpas a sus seguidores argentinos.

"Le di a compartir porque sonaba 'La perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la artista junto a emojis de llanto y una bandera argentina.

Después del revuelo, tanto Rosalía como Mia Khalifa eliminaron el video de sus respectivas cuentas. Sin embargo, el contenido ya había sido descargado y replicado por numerosos usuarios en distintas plataformas, por lo que continuó circulando en internet.

El pedido de disculpas llega a pocos días del regreso de Rosalía a la Argentina, donde ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, como parte de la presentación de su más reciente álbum, Lux. Con ese mensaje, la cantante buscó bajar la tensión y recomponer el vínculo con el público argentino, que agotó las entradas en sus anteriores visitas al país.

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Rosalía Polémica Mundial video
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