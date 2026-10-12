Ricardo Darín reveló cómo podría terminar El Eternauta

Ricardo Darín habló sobre los planes para cerrar la adaptación de Netflix y señaló que evalúan una tercera temporada breve o una película

Ricardo Darín, protagonista de El Eternauta, contó que existen dos posibilidades para darle un cierre a la adaptación de la historieta de Héctor Germán Oesterheld: una tercera temporada corta o una película.

En una entrevista con Catalina Dlugi, en el programa Agarrate Catalina, por Radio Ciudad AM 1110, el actor explicó que todavía se evalúan alternativas junto al director Bruno Stagnaro, la productora K&S y Netflix.

El posible final de El Eternauta, entre una temporada corta y el cine

“Hay pensado una tercera temporada corta para el final, que es una idea que a mí me gusta mucho, o una película”, expresó Darín. Además, remarcó que el objetivo del equipo es mantener la calidad de la producción y responder a las expectativas del público.

El intérprete de Juan Salvo también recordó la presentación del primer capítulo en pantalla grande, en Costa Salguero, y manifestó su deseo de repetir esa experiencia con los próximos episodios.

Durante la entrevista, Darín reflexionó sobre el lugar de las plataformas en la industria audiovisual y defendió la experiencia colectiva de las salas. “Necesitamos que la gente vuelva al cine como la gente va al teatro”, sostuvo, al destacar el valor de compartir una historia con otros espectadores.

Por otra parte, se refirió a Lo dejamos acá, la película que protagonizó junto a Diego Peretti y produjo para Netflix. Darín describió la historia como la de “un hombre que perdió la paciencia, cosa nada recomendable en el terreno de la psicología”, y elogió el trabajo de su compañero.