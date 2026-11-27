El guitarrista de Airbag publicó una foto junto al músico británico y lo definió como su “hermano mayor"

Pato Sardelli, guitarrista y vocalista de Airbag, compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Jimmy Page, fundador de Led Zeppelin y uno de los músicos más influyentes de la historia del género.

La imagen fue acompañada por un mensaje de admiración y afecto. “El Maestro, el más grande, mi hermano mayor @jimmypage. ¡Gracias por compartir tu amor y sabiduría conmigo, mi querido amigo!”, escribió Sardelli en su cuenta de Instagram.

Para los admiradores de Airbag, la fotografía representó un momento especial en la trayectoria de uno de los integrantes de la banda argentina, que construyó su identidad musical con una marcada influencia del rock clásico.

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Jimmy Page ocupa un lugar fundamental en la historia de la música. Como guitarrista, compositor y productor de Led Zeppelin, participó en la creación de un sonido que atravesó generaciones y dejó una huella profunda en el desarrollo del hard rock y el heavy metal. Su manera de tocar y su búsqueda sonora continúan siendo una referencia para músicos de distintas partes del mundo.

En ese recorrido también aparece Airbag, el grupo integrado por los hermanos Patricio, Gastón y Guido Sardelli, que logró consolidarse como una de las bandas destacadas del rock argentino contemporáneo. Con discos, giras y presentaciones multitudinarias, el trío mantiene vivo el vínculo con las raíces del género y suma nuevas generaciones de seguidores.