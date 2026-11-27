Tiago PZK habló sobre sus planes de formar una familia con La Joaqui y aseguró que le gustaría tener tres hijos

Tiago PZK sorprendió al hablar públicamente sobre sus proyectos personales y sus deseos de convertirse en padre junto a La Joaqui. Durante una entrevista con Gabino Silva, para su canal de YouTube, el artista aseguró que tiene decidido dar ese paso en 2027 y que sueña con formar una familia numerosa.

“Quiero tener tres hijos”, expresó el músico al ser consultado sobre sus planes a futuro. Sin rodeos, también adelantó: “El año que viene voy a tener a mi primer hijo, ya lo decidí, lo tengo en la mente” . Sus declaraciones despertaron la atención de sus seguidores, especialmente por tratarse de un proyecto que involucra a su actual pareja.

En la misma conversación, Tiago contó que le gustaría que su primer hijo fuera varón. “Me gustaría que sea varón, pasa que mi señora ya tiene dos nenas. También ella quiere tener un nene varón”, comentó, en referencia a La Joaqui, quien ya es mamá de dos niñas.

El anuncio llega en un momento en el que la pareja atraviesa una etapa de exposición pública de su relación. Aunque el comienzo de su vínculo estuvo rodeado de comentarios y repercusiones, ambos artistas fueron compartiendo distintas muestras de afecto en las redes sociales y dejaron ver la cercanía que construyeron.

Durante la entrevista, Tiago PZK también recordó cómo comenzó la historia de amor con la cantante. Según relató, se conocieron dentro del ambiente del rap, un espacio que ambos comparten por sus recorridos musicales. “Estoy en una relación reciente, pero no tan reciente. Hemos tenido un vínculo muy, muy lindo, nos conocimos por el mismo ámbito del rap”, explicó.