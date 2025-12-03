Uno Entre Rios | El Mundo | Miami

Miami: Quiénes son los cinco argentinos detenidos por robar en un shopping

Un grupo de amigos, de entre 30 y 40 años, robaron en un shopping de Miami y serán deportados. Están acusados de hurto en tiendas y “esquema de defraudación"

3 de diciembre 2025 · 13:14hs
Un grupo de amigos

Un grupo de amigos, de entre 30 y 40 años, robaron en un shopping de Miami y serán deportados. Están acusados de hurto en tiendas y “esquema de defraudación"
Un grupo de amigos

Un grupo de amigos, de entre 30 y 40 años, robaron en un shopping de Miami y serán deportados. Están acusados de hurto en tiendas y “esquema organizado para defraudar"

Cinco argentinos, oriundos de Mendoza, fueron detenidos en Miami acusados por el robo a uno de los centros comerciales más importantes del sur del Estado de Miami. Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) son los acusados y enfrentan fuertes cargos por el hecho.

Donald Trump amenaza a Venezuela con un portaviones, destructores, cazas, submarinos, misiles y 15.000 efectivos. Ya hubo 21 ataques y más de 80 muertos 

Donald Trump amenazó con iniciar ataques terrestres a Venezuela

Luiz Inácio Lula da Silva, presentó la nueva ley que elimina el impuesto de renta a los que ganan menos y que ataca la injusticia tributaria obligando a pagar más tributos a quienes ganan más

Luiz Inácio Lula da Silva bajó impuestos a trabajadores y se los subió a los millonarios

Según publicó Infobae, los 5 involucrados se conocen hace más de 10 años , incluso, algunos de ellos están asociados o tienen grandes emprendimientos en Mendoza:

  • Diego Xiccato: es un Conocido coiffeur con salón de belleza propio. Un dato a resaltar es que apareció como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de ANSES en años recientes.
  • Mauricio Aparo: Piloto de motos y entusiasta de los viajes. En redes, ofrecía a la venta un Audi S3. Socio de Xiccato.
  • Sebastián Moyano: Socio de Aparo en una empresa de telecomunicaciones y marketing. Además tiene una panadería y también figuró como beneficiario del SUAF.
  • Juan Zuloaga Arenas: Comerciante y ex monotributista, registrado como empresario con domicilio en Godoy Cruz. Integró los directorios de al menos siete empresas de diversos rubros desde 2008.
    argentinos hurto Miami

La sospecha de la Justicia de Estados Unidos se enfoca en que se trata de un grupo de amigos que llegaron a Norteamérica con todo previamente planificado y no tenían fines turísticos. Esta hipótesis se refuerza más aún porque el delito se consumó horas antes del vuelo de regreso a Argentina, en el que volverían los cinco, con fecha para el miércoles 3 de diciembre.

argentinos hurto Miami Mendoza

Según informó el Departamento de Policía de la ciudad de Miami los argentinos ingresaron, en primera instancia, a una tienda de valijas del famoso Dolphin Mall y sustrajeron varias maletas. Las cámaras de seguridad constataron que luego visitaron varias costosas tiendas de indumentaria y moda como Columbia, The Noth Face y Tommy Hilfiger, y utilizaron las valijas para guardar las prendas robabas.

Al salir del shopping la policía los detuvo rápidamente los argentinos que se enfrentan a las acusaciones de “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”. Desde Estados Unidos se confirmó hoy que está en proceso su deportación, luego de una audiencia judicial realizada en las últimas horas en las que se pagaran fianzas de hasta 5.000 dólares.

Miami Argentinos Mendoza
Noticias relacionadas
La malla protectora usada en andamios del complejo Wang Fuk Court de Hong Kong que propagó el incendio devastador no cumplía con los estándares de seguridad 

Hong Kong: el incendio dejó 151 muertos e investigan negligencia

Los loros fueron declarados plagas en Uruguay. 

Controvertido: Uruguay aprueba el sacrificio masivo de loros para salvar cultivos

Día Mundial del Sida: los desafíos y avances en la lucha contra el VIH.

Día Mundial del Sida: los desafíos y avances en la lucha contra el VIH

El joven había eludido la seguridad del lugar e ingresó en el recinto del animal trepando por una palmera. Ocurrió en el Parque Zoobotânico Arruda Câmara, en João Pessoa, Brasil

Brasil: Leona mató a un joven en un zoológico

Ver comentarios

Lo último

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Donald Trump amenazó con iniciar ataques terrestres a Venezuela

Donald Trump amenazó con iniciar ataques terrestres a Venezuela

Lali presentó su documental, reveló imágenes inéditas y confirmó la fecha de estreno

Lali presentó su documental, reveló imágenes inéditas y confirmó la fecha de estreno

Ultimo Momento
Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Donald Trump amenazó con iniciar ataques terrestres a Venezuela

Donald Trump amenazó con iniciar ataques terrestres a Venezuela

Lali presentó su documental, reveló imágenes inéditas y confirmó la fecha de estreno

Lali presentó su documental, reveló imágenes inéditas y confirmó la fecha de estreno

SanCor: procesan a directivos por deuda previsional millonaria

SanCor: procesan a directivos por deuda previsional millonaria

Maxi López, entre Olga, Telefe y la temporada de verano

Maxi López, entre Olga, Telefe y la temporada de verano

Policiales
Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Ovación
Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027

Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027

Cinthia González: Estoy preparada para pelear con quien sea

Cinthia González: "Estoy preparada para pelear con quien sea"

Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

La provincia
Este domingo festejarán la Navidad en General Ramirez

Este domingo festejarán la Navidad en General Ramirez

Entre Ríos mantiene subsidio frente a la actualización nacional de la energía

Entre Ríos mantiene subsidio frente a la actualización nacional de la energía

UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

Dejanos tu comentario