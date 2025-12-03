Miami: Quiénes son los cinco argentinos detenidos por robar en un shopping

Un grupo de amigos, de entre 30 y 40 años, robaron en un shopping de Miami y serán deportados. Están acusados de hurto en tiendas y “esquema de defraudación"

Un grupo de amigos, de entre 30 y 40 años, robaron en un shopping de Miami y serán deportados. Están acusados de hurto en tiendas y “esquema de defraudación"

Cinco argentinos, oriundos de Mendoza, fueron detenidos en Miami acusados por el robo a uno de los centros comerciales más importantes del sur del Estado de Miami. Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45 ) son los acusados y enfrentan fuertes cargos por el hecho.

Según publicó Infobae, los 5 involucrados se conocen hace más de 10 años , incluso, algunos de ellos están asociados o tienen grandes emprendimientos en Mendoza:

Diego Xiccato: es un Conocido coiffeur con salón de belleza propio. Un dato a resaltar es que apareció como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de ANSES en años recientes.

es un Conocido con salón de belleza propio. Un dato a resaltar es que apareció como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de ANSES en años recientes. Mauricio Aparo: Piloto de motos y entusiasta de los viajes. En redes, ofrecía a la venta un Audi S3. Socio de Xiccato.

Piloto de motos y entusiasta de los viajes. En redes, ofrecía a la venta un Audi S3. Socio de Xiccato. Sebastián Moyano: Socio de Aparo en una empresa de telecomunicaciones y marketing. Además tiene una panadería y también figuró como beneficiario del SUAF.

Socio de Aparo en una empresa de telecomunicaciones y marketing. Además tiene una panadería y también figuró como beneficiario del SUAF. Juan Zuloaga Arenas: Comerciante y ex monotributista, registrado como empresario con domicilio en Godoy Cruz. Integró los directorios de al menos siete empresas de diversos rubros desde 2008. argentinos hurto Miami

La sospecha de la Justicia de Estados Unidos se enfoca en que se trata de un grupo de amigos que llegaron a Norteamérica con todo previamente planificado y no tenían fines turísticos. Esta hipótesis se refuerza más aún porque el delito se consumó horas antes del vuelo de regreso a Argentina, en el que volverían los cinco, con fecha para el miércoles 3 de diciembre.

Según informó el Departamento de Policía de la ciudad de Miami los argentinos ingresaron, en primera instancia, a una tienda de valijas del famoso Dolphin Mall y sustrajeron varias maletas. Las cámaras de seguridad constataron que luego visitaron varias costosas tiendas de indumentaria y moda como Columbia, The Noth Face y Tommy Hilfiger, y utilizaron las valijas para guardar las prendas robabas.

Al salir del shopping la policía los detuvo rápidamente los argentinos que se enfrentan a las acusaciones de “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”. Desde Estados Unidos se confirmó hoy que está en proceso su deportación, luego de una audiencia judicial realizada en las últimas horas en las que se pagaran fianzas de hasta 5.000 dólares.