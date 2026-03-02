Uno Entre Rios | Escenario | Vanda Krai

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Este sábado 7 de marzo, el Anfiteatro Municipal Juan de Garay recibirá a Vanda Krai con su espectáculo She Loves 90s, una propuesta dedicada a los grandes hits del rock y pop femenino internacional

Fernanda Rivero

2 de marzo 2026 · 13:38hs
“She Loves 90s”: homenaje a las voces femeninas que marcaron décadas

Gentileza Fabián Hernández

Este sábado 7 de marzo a las 21, el Anfiteatro Municipal Juan de Garay (Av. Arturo Illia y San Jerónimo) recibirá a Vanda Krai con su espectáculo She Loves 90s, una propuesta dedicada a los grandes hits del rock y pop femenino internacional de los años 80, 90 y 2000. La entrada será libre y gratuita y el predio contará con propuestas gastronómicas. La noche también incluirá la presentación de Divas, con otro recorrido por canciones emblemáticas interpretadas por mujeres.

En diálogo con UNO, Vanda Krai repasó su historia personal y el origen de un proyecto que conecta distintas décadas a través de voces femeninas que marcaron a generaciones.

Nacida en Eslovaquia, la cantante mantiene desde hace más de dos décadas un vínculo con Argentina. Llegó por primera vez en agosto de 2003, a partir de un intercambio cultural. “Mi primer contacto fue con Santa Fe. Vine por un año y después volví varias veces, hasta que a fines de 2015 me mudé definitivamente”, contó. Durante ese tiempo construyó amistades y desarrolló su camino musical en la ciudad. Hace menos de dos meses se trasladó a Buenos Aires, aunque mantiene a Santa Fe como un punto central en su recorrido.

La música la acompaña desde los 12 años. Parte de su formación estuvo atravesada por el contacto temprano con el inglés y la cultura estadounidense, ya que vivió durante un tiempo en Estados Unidos en su infancia. Esa experiencia dejó huella en su relación con el repertorio de los 90. “Son canciones que me atravesaron cuando era chica. Por eso decidimos enfocarnos fuerte en esa década”, explicó.

El espectáculo propone una selección de clásicos que forman parte de la memoria colectiva. En esta fecha compartida con Divas, cada proyecto contará con una hora de show, por lo que el repertorio será una versión ajustada del habitual, aunque sin dejar afuera nombres esenciales. En la lista aparecen bandas y artistas como No Doubt, Garbage, The Cranberries, The Cardigans, Blondie y Alanis Morissette, entre otras. “Siempre elegimos los hits más grandes y más conocidos, y también vamos sumando canciones nuevas que todavía no habíamos estrenado”, adelantó.

Además de este homenaje, Vanda es compositora y productora. De cara al sábado, la expectativa está puesta en el encuentro con el público en un espacio abierto y con acceso libre. “Es una propuesta diferente en Santa Fe, enfocada exclusivamente en repertorio de artistas mujeres. Vale la pena volver a esas décadas desde esa mirada”, sostuvo.

El espectáculo comenzará a las 21 horas y la invitación es abierta a todo público. La combinación de música en vivo, clásicos reconocibles y el entorno del anfiteatro propone una noche para compartir en familia o con amigos, con canciones que siguen sonando actuales décadas después de su lanzamiento.

