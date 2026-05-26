Te Traigo Un Son celebrará siete años con una fiesta salsera en La Vieja Usina

Te Traigo Un Son se presentará viernes 19 de junio en la Sala Kuttel de La Vieja Usina y contará con músicos invitados, bailarines y propuestas gastronómicas

Te Traigo Un Son festejará su historia con un concierto especial en Paraná

La agrupación paranaense Te Traigo Un Son celebrará este viernes 19 de junio su séptimo aniversario con un concierto especial en la Sala Kuttel del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. La cita será a las 21 y reunirá música afrocubana, salsa, bailarines invitados y propuestas gastronómicas vinculadas a la cultura caribeña.

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La banda realizará un recorrido por canciones y clásicos que formaron parte de su historia artística durante estos años, con versiones de autores y grupos como Rubén Blades, Buena Vista Social Club, Marc Anthony, Miguel Matamoros, Compay Segundo, Oscar D’León y Polo Montañés, además de adaptaciones de temas argentinos llevados al género salsero.

La propuesta incluirá también la participación especial de músicos y bailarines invitados de Paraná y otras provincias, en una noche pensada como un espacio de encuentro colectivo alrededor de la música latina y los ritmos del Caribe.

Como parte de la experiencia, el público podrá acceder a una barra de bebidas típicas cubanas coordinada por Denis Lizzaso, además de propuestas gastronómicas elaboradas por Cecilia Yeregui.

La historia de Te Traigo Un Son comenzó en 2019 impulsada por Sergio Abdala, conocido artísticamente como “El Turco”, junto a músicos que anteriormente integraron proyectos vinculados a la salsa y los ritmos afrocubanos en Entre Ríos, como Echa Pa’ Lante y Aché Bembé.

Actualmente la formación está integrada además por Emilia Cersofio en bajo, Marian Bianco en congas y bongó, José Luis Viggiano en timbales, Martán Echeverría en piano y Martín Bustos en trombón.

En estos años, la agrupación recorrió distintas ciudades del país y se consolidó como una de las pocas propuestas dedicadas específicamente a la salsa dentro de la escena musical argentina. Parte de su material puede escucharse en plataformas digitales como Spotify y YouTube, mientras trabajan en nuevas producciones.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15 mil pesos y pueden conseguirse a través de Grada Tickets.