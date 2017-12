Pico Mónaco confirmó la crisis con Pampita: "Estamos en un mal momento"

Desde hace varios días, los rumores sobre una crisis entre Pampita y Pico Mónaco se multiplican en los principales medios dedicados al espectáculo, mientras paralelamente crecen las versiones que señalan a Sol Pérez como la supuesta tercera en discordia entre ambos.





Y si bien la jurado del Bailando prefirió evitar referirse al tema durante el contacto con la prensa, el ex tenista afrontó los micrófonos y se sinceró al respecto.





"¿Es verdad que estás en una crisis, una pelea?", lo consultó el movilero de Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por la pantalla de El Nueve.





"Sí, lo dije en el programa, pero como cualquier pareja que está pasando un mal momento a final de año. Pero nada, tranquilo, preferimos resolverlo todo puertas adentro, no vamos a exteriorizar nada. Sinceramente no quiero entrar en detalles, esperemos que todo se solucione, que tenga un final mejor, pero lo que sí vale aclarar es que no hay terceros ni terceras en discordia, no existe nada", afirmó el ex top ten del ránking mundial.









"Cómo no va a molestar si uno trata de resolver problemas internos y hablan de cosas que no está bueno", agregó uno de los conductores de Por una moneda, consultado sobre si sentía mal por las versiones que circularon al respecto.





"Eso es todo un invento, yo no me meto con el trabajo de las personas ni Caro tampoco", expresó cuando le preguntaron si la chica del clima no había sido convocada finalmente al programa que conduce junto al Pollo Álvarez por los celos de su pareja.





"Te vuelvo a repetir, no hay terceros en discordia. Somos una pareja súper expuesta, pasa algo y retumba en todos, lados pero como le puede pasar a cualquier pareja. Sinceramente, preferimos resolver todo puertas adentro, espero que me entiendan", concluyó Pico, quien volvió a recalcar que no hay terceros en discordia durante la apertura del programa que conduce por El Trece.









"Como es nuestro programa, se están diciendo muchas cosas. Nada, mi deber es decir que como cualquier pareja tal vez con Caro estamos teniendo algún momento malo pero, lo que sí vale aclarar, es que no hay ninguna tercera en discordia, ningún tercero en discordia. Nada, simplemente eso, vengo acá a divertirme, a que ustedes se diviertan, y a dar lo mejor que tengo", afirmó, consultado por su compañero sobre cómo se encontraba.







