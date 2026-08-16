Mariano Werner se adueñó de la Etapa Regular de TC Pick Up

Mariano Werner arribó tercero en la final de las TC Pick Up en Rosario y le alcanzó para ganar la Etapa Regular. El triunfo fue para Agustín Canapino.

Pese a la escasa cantidad de camionetas (apenas 12) que tomaron parte de esta 7ª y última fecha de la Etapa Regular, la primera presentación del TC Pick Up en el autódromo de Rosario ofreció una entretenida carrera. El estreno en el Juan Manuel Fangio santafesino terminó con la primera victoria de la temporada 2026 para Agustín Canapino (Chevrolet S10), quien largó desde la pole position pero había caído al 5º lugar en los primeros metros. Mariano Werner logró la regularidad que necesitaba y finalmente se quedó con la Etapa Regular.

El retraso del Titán obedeció a la maniobra con la que Otto Fritzler (Ford Ranger), que partió desde el 2º lugar, intentó saltar a la punta en la curva 3. El piloto del Maquin Parts Racing buscó doblar por dentro, pero se pasó en el frenaje y le impidió doblar a Canapino. Fritzler se fue al pasto, sin perder el control de la camioneta, pero perdió mucho terreno (quedó 9º) y encima, luego de la Final, fue apercibido por los comisarios deportivos.

Enseguida, el arrecifeño comenzó la remontada. Antes de cerrar el primer giro, superó a Tobías Martínez (Chevrolet S10) y en la segunda vuelta aprovechó un exceso de Ignacio Fain (Ford Ranger). En la 12ª, ya estaba a la cola de las Toyota Hilux de Facundo Ardusso y Hernán Palazzo, quienes habían quedado al frente del pelotón cuando se retrasaron Canapino y Fritzler, y habían logrado una diferencia de más de tres segundos.

El piloto del Canning Motorsports doblegó con cierta facilidad en la 14ª vuelta al pinamarense del EZE-B Team, aquejado por la misma falla en el motor que lo había aquejado en la serie. A partir de allí, comenzó el ataque sobre Ardusso, a quien despojó de la cima en el anteúltimo giro, con una precisa maniobra en la curva 2, que inició con un perfecto tránsito por el veloz curvón rosarino. Canapino se convirtió así en el 6º ganador distinto de la temporada 2026 y cosechó su cuarta victoria en 17 participaciones en el TC Pick Up.

Facundo Ardusso, que en esta fecha utilizó la Toyota Hilux del Coiro Competición que venía utilizando Andrés Jakos, terminó segundo en el autódromo más cercano a su Las Parejas natal y obtuvo su primer podio en su 6ª carrera en la categoría. El santafesino no pudo quedarse con el único lugar en la Copa Coronación que estaba en juego en Rosario, para lo cual necesitaba que Gustavo Tadei -h- (Ford Ranger) no sume en la Final (tenía que ser excluido para ello).

La carrera de Mariano Werner

En la lucha por la Etapa Regular, Mariano Werner (Foton Tunland G7) confirmó su favoritismo y se quedó con los 15 puntos bonus tras largar desde la 6ª posición y culminar en el 3º puesto, en lo que fue su 5º podio de la temporada 2026. El entrerriano del Fadel Racing superó por 11 puntos a Otto Fritzler (Ford Ranger), que llegó 4º en Rosario.

“Fue una buena Etapa Regular, excepto por lo de hoy, porque cometí un error que me costó caro (N. de la R.: en alusión al trompo de la serie). Ahora habrá que descargar kilos y trabajar en todos los detalles para la Copa Coronación”, anticipó Werner, que comenzará el “play-off” con 23 puntos de ventaja, en Campeones. Cabe destacar que Mariano se adueñó de la primera posición en la serie, pero un despiste lo relegó al fondo del lote.

La Copa Coronación del TC Pick Up comenzará el 26 y 27 de septiembre en el autódromo de Balcarce, provincia de Buenos Aires.

Tomás Pellandino ganó en TC Pista Pick Up

La etapa regular de las TC Pista Pick Up en Rosario tienen un dueño: Tomás Pellandino, el piloto de Concepción del Uruguay, a bordo de la Ford Ranger preparada por el equipo rosarino SAP Team triunfó por segunda vez en el año y arranca la Copa Coronación Shell Helix como puntero con 31 puntos. En el podio quedaron las Ford de Faustino Cifre, del Giavedoni y completó el podio Antonino Sganga, del equipo del Gurí Martínez.

Con este resultado, Pellandino se convirtió en el ganador de la etapa regular con 298,5 puntos, a bordo de la Ford Ranger del SAP Team. Segundo quedó Biagi con 286,5 unidades y Cifre alcanzó los 247 puntos. La próxima fecha será la octava y la primera de la Copa Coronación Shell Helix, a disputarse el 26 y 27 de septiembre en Balcarce.