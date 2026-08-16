Balacera en barrio Pancho Ramírez: un joven recibió dos disparos y hay dos detenidos tras el ataque

En una balacera un joven fue baleado en una pierna y en cráneo tras una discusión. Está internado en hospital, fuera de peligro. Hay dos detenidos.

Balacera en barrio Pancho Ramírez: un joven recibió dos disparos y hay dos detenidos tras el ataqueLa policía y su trabajo diario.

Un joven de 26 años resultó herido de dos disparos de arma de fuego durante la mañana de este domingo en barrio Francisco Ramírez, conocido popularmente como Pancho Ramírez, en Paraná. Por el hecho, dos personas fueron detenidas.

El episodio ocurrió alrededor de las 9, en inmediaciones de calle Sauce Luna al final, donde vecinos escucharon varias detonaciones. Las circunstancias que desencadenaron el ataque son investigadas por la Policía de Entre Ríos.

La víctima sufrió una herida de arma de fuego en una pierna y otra en la zona del cráneo. Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al hospital San Martín, donde quedó internada. Según las primeras informaciones, se encontraba fuera de peligro.

Datos recabados

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, durante la madrugada y hasta las primeras horas de este domingo se habría desarrollado una fiesta en el sector donde posteriormente ocurrió la balacera.

En circunstancias que aún son materia de investigación, se habría originado una discusión y posteriormente se escucharon los disparos. Hasta el momento no fueron establecidos los motivos del enfrentamiento ni el grado de participación de las personas involucradas.

Dos detenidos

A partir de las primeras diligencias, dos hombres fueron detenidos. Uno de ellos, identificado como S.A.B., de 22 años, fue localizado en calles Agüero y Arroyo Grande. El otro, L.A.M., de 30 años, fue hallado en Guernica y Agüero. A ambos se les secuestraron prendas de vestir y equipos de telefonía.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 17ª, personal del 911 y de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos. Los investigadores procuran reconstruir la secuencia del ataque y establecer qué ocurrió durante los minutos previos a los disparos.

La causa quedó en manos de la Unidad de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias en las que el joven resultó herido.