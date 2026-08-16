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El Regional del Litoral Femenino de rugby tuvo su segunda fecha en Echagüe

El AEC fue anfitrión de una nueva jornada del Torneo Regional del Litoral Femenino de rugby, que reunió partidos de Mayores y Juveniles.

16 de agosto 2026 · 22:03hs
Echagüe fue local del torneo Femenino de rugby.

Prensa Unión Entrerriana de Rugby.

Echagüe fue local del torneo Femenino de rugby.

Este domingo se disputó con éxito la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral (TRL) Femenino, con el Atlético Echagüe Club como anfitrión de la jornada. La programación contó con encuentros correspondientes a la categoría Mayores, donde los equipos volvieron a competir en una fecha marcada por la paridad y la intensidad de los partidos.

En uno de los encuentros, Caranchos cayó 12-10 frente a Old Resian, mientras que Mulitas perdió 22-0 ante Cha Roga. Por su parte, Alma Juniors se impuso 17-14 sobre Old Resian.

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El conjunto anfitrión, Echagüe, protagonizó un ajustado encuentro ante Cha Roga, que terminó imponiéndose por 14-10. En el cierre de la jornada de Mayores, Caranchos derrotó 36-7 a Alma Juniors.

Los resultados de Mayores

Caranchos 10 - Old Resian 12

Mulitas 0 - Cha Roga 22

Alma Juniors 17 - Old Resian 14

Echagüe 10 - Cha Roga 14

Caranchos 36 - Alma Juniors 7

También jugaron las Juveniles del rugby

La jornada también tuvo actividad en la categoría Juveniles, con dos partidos entre Echagüe y el Combinado de la URR.

En ambos encuentros, el combinado visitante logró quedarse con la victoria. El primer partido terminó 20-0, mientras que en el segundo se impuso por 42-0.

Rugby Regional Echagüe Femenino
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