Instituto venció este domingo a Central Córdoba 1-0 en Santiago del Estero este domingo, por la fecha 5 del Clausura, con gol de Facundo Suárez a los 44 del segundo tiempo y alcanzó la cima de la zona A con 12 puntos, a la espera de que juegue Vélez, que tiene 12. Por su parte, los dirigidos por Sebastián Domínguez están onceavos con 6 unidades.
Instituto le ganó a Central Córdoba en el final y es puntero de la Zona A
Con gol de Facundo Suárez a los 89 minutos, la Gloria se llevó su cuarto triunfo y es líder en el Clausura, a la espera de que juegue Vélez.
16 de agosto 2026 · 22:28hs
Lo que viene para Instituto y Central Córdoba
La Gloria, que está en zona de Copa Sudamericana, visitará a Atlético Tucumán la próxima fecha, mientras que los santiagueños viajarána Victoria para medirse frente a Tigre.