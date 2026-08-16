Instituto le ganó a Central Córdoba en el final y es puntero de la Zona A

Con gol de Facundo Suárez a los 89 minutos, la Gloria se llevó su cuarto triunfo y es líder en el Clausura, a la espera de que juegue Vélez.

Instituto venció este domingo a Central Córdoba 1-0 en Santiago del Estero este domingo, por la fecha 5 del Clausura, con gol de Facundo Suárez a los 44 del segundo tiempo y alcanzó la cima de la zona A con 12 puntos, a la espera de que juegue Vélez, que tiene 12. Por su parte, los dirigidos por Sebastián Domínguez están onceavos con 6 unidades.